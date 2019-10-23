«Відлучення Росії від світового спорту» – український ексміністр повідомив про мету роботи у ВАДА

Посилення відповідальності за вживання допінгу та продовження відлучення Росії від світового спорту назвав серед цілей своєї нової роботи в Раді засновників ВАДА (Всесвітньої антидопінгової агенції) колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Комітет міністрів Ради Європи 23 жовтня остаточно затвердив українського ексміністра членом Ради засновників ВАДА від Європи.

«Це не лише моя особиста перемога – це перемога усієї нашої спортивної спільноти, адже вперше в історії представник України обраний до ВАДА. На цій позиції буду боротися за права «чистих» спортсменів, за справедливе ставлення до всіх країн, за посилення відповідальності за вживання допінгу, за продовження відлучення від світового спорту Росії, яка на державному рівні примушує спортсменів застосовувати заборонені речовини та підмінює їх проби», – написав Жданов у фейсбуці.

Раніше цього місяця генеральний директор Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив, що в базу даних Московської антидопінгової лабораторії були внесені тисячі змін перед відправкою експертам Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Ця база після великого допінгового скандалу з великою затримкою була передана Росією експертам WADA в січні 2019 року. База повинна була стати доказом того, що Росія виконала всі умови агентства і робота її органів допінг-контролю на змаганнях відповідає міжнародним стандартам.

Однак 23 вересня, через дев’ять місяців після того, як база була передана, WADA оголосила про те, що в ній містяться «сліди стороннього втручання», і дала Росії три тижні на те, щоб прояснити розбіжності.

«Цих змін – тисячі, це все дуже серйозно. Нас зрадили, це – якась змова, – визнав зміни в базі Ганус. – Зміни вносилися, в тому числі буквально напередодні передачі бази даних в січні 2019 року».

Хто саме вносив зміни в базу, Ганус пояснювати не став.

У попередні рази російські чиновники звинувачували в цьому колишнього керівника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. Незабаром після Олімпіади в Сочі він втік до США і став інформатором Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), заявивши, що особисто розробив і давав допінг багатьом російським спортсменам, а співробітники його лабораторії на Олімпіаді допомагали приховувати ці махінації.

Росія довгий час стверджувала, що чиновники і спецслужби в допінг-програмі не були замішані, а Родченков нібито діяв самостійно.

У той же час Родченков стверджував, що діяв за прямою вказівкою міністра спорту Віталія Мутка і заступника міністра Юрія Нагорних, а також спільно з ексзаступником центру спортивної підготовки збірних команд Росії Іриною Родіоновою, яка займалася підготовкою російської олімпійської збірної до Сочі.

Пізніше WADA в своїй доповіді визнала доведеною причетність Мутка до махінацій з допінг-пробами на Олімпіаді в Сочі.

Ганус раніше попереджав, що новий виток протистояння російських антидопінгових чиновників і WADA може привести до недопуску російської команди до літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо і до зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні. Але офіційно про це поки що не оголошено.