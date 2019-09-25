Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Вересень 2019, Київ 16:12
Новини | Міжнародні

Росію не допустили до участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі 27 вересня – 6 жовтня близько 30-ти російських спортсменів зможуть виступити в нейтральному статусі

Дивитись коментарі

Конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) підтримав рішення виконкому організації продовжити відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики на тлі побоювань, що Росія, ймовірно, маніпулює даними з Московської антидопінгової лабораторії.

IAAF заявила 25 вересня, що 164 зі 194 членів проголосували за відсторонення Росії, 30 висловилися «проти». Це означає, що російські легкоатлети не будуть допущені на майбутній чемпіонат світу з легкої атлетики з можливістю виступати під прапором Росії.

У червні IAAF дав Росії три місяці, щоб продемонструвати прогрес у прозорості системи допінгмоніторингу. Але 23 вересня Всесвітнє антидопінгове агентство заявило, що розпочало розслідування проти Російської антидопінгової агенції (РУСАДА) через «невідповідність» даних, наданих на початку року.

/**/ /**/ /**/ Московська антидопінгова лабораторія
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

У WADA почали розслідування проти Росії через ймовірну «невідповідність даних»

Росія була відсторонена від міжнародних легкоатлетичних змагань з 2015 року після допінг-скандалу.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в катарській Досі 27 вересня – 6 жовтня близько 30-ти російських спортсменів зможуть виступити в нейтральному статусі. Їхній допуск відбуватиметься на підставі індивідуальних заявок в IAAF.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG