Росія знову пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики

Збірна Росії пропустить другий поспіль чемпіонат світу з легкої атлетики. 23 вересня виконком Всесвітньої легкоатлетичної федерації (IAAF) продовжив заборону на участь російських атлетів у змаганнях у зв’язку з допінговим скандалом.

Всеросійська федерація легкої атлетики була дискваліфікована ще в листопаді 2015 року, після того як Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) виявило докази широкомасштабного застосування допінгу російськими атлетами. Російська збірна з легкої атлетики пропустила Олімпійські ігри 2016 року і чемпіонат світу 2017 року. До змагань допускали під нейтральним прапором тільки окремих російських атлетів, які змогли довести, що не вживали допінг.

Дискваліфікація продовжена на тлі повідомлень про те, що російські спортсмени – не тільки легкоатлети, а й представники інших видів спорту – можуть бути відсторонені від виступів на літніх Олімпійських іграх у Токіо в 2020 році.

Московську антидопінгову лабораторію підозрюють у підробці даних про допінг-проби перед їх передачею у ВАДА. Повідомляється, що з бази була видалена частина інформації про позитивні допінг-проби російських спортсменів. Якщо це підтвердиться, діяльність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) буде припинена, а росіяни не зможуть виступити на Олімпіаді 2020 року в Токіо.

Через дискваліфікацію РУСАДА на зимових Іграх 2018 року в Південній Кореї російські спортсмени виступали під нейтральним прапором.

Всесвітнє антидопінгове агентство дало Росії три тижні на те, щоб пояснити можливі фальсифікації.