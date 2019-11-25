Комітет ВАДА пропонує заборонити Росії участь в Олімпійських іграх-2020

Комітет з контролю дотримання вимог Всесвітнього антидопінгового агентства рекомендував Виконавчому комітету визнати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) таким, що не виконує вимоги Світового антидопінгового кодексу. Про це йдеться в рекомендаціях, які ВАДА оприлюднила 25 листопада.
За повідомленням, документ із рекомендаціями комітету ВАДА базується зокрема на аналізі «суперечностей», що їх містять дані, отримані ВАДА від лабораторії в Москві в січні 2019 року.
На основі висновків Департампенту розвідки та розслідувань та експертів комітет дійшов таких висновків:
- дані, надані Москвою, не є повними та автентичними. Зокрема, як зазначають у ВАДА, сотні ймовірно несприятливих для російських спортсменів аналітичних висновків, які були в базі Системи управління лабораторними даними у 2015 році, зникли з копії 2019 року
- деякі ймовірно позитивні висновки та пов’язані з ними докази зникли з копій документів у 2016 та 2017 роках, після заяв колишнього очільника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова про використання допінгу російськими спортсменами, а вже в грудні 2018-го та січні 2019 року відбулися подальші видалення; при цьому керівники російської бази даних намагалися приховати те, що в неї вносилися будь-які зміни з 2015 року
- 25 вересня 2018 або після цієї дати, але до 10 січня 2019 року «хтось у Московській лабораторії» розмістив підроблені дані в Системі управління лабораторними даними, щоб підтвердити російську версію про те, що саме Родченков зі спільниками сфальшував дані, аби вимагати гроші зі спортсменів. Також хтось зі співробітників, за висновками ВАДА, видалив з бази даних важливі докази того, що інший працівник лабораторії допомагав приховувати використання допінгу російськими атлетами в 2014 і 2015 роках
«Цей співробітник наразі є важливим свідком на користь Росії в кількох справах, у яких заперечує наявність будь-якої змови, щоб захистити російських спорстменів від звинувачень у допінгу, та звинувачує Родченкова в брехні.
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Відтак Комітет із контролю дотримання вимог дійшов висновку, що йдеться про «надзвичайно важливий випадок невиконання вимоги надати автентичну копію даних з Москви з кількома деталями, які погіршують справу».
Комітет радить ВАДА надіслати РУСАДА формальне повідомлення про визнання російської установи такої, що не виконала цієї вимоги, і, як наслідок цього визнання, низки заходів, наприклад:
- ніхто з членів російського уряду не зможе увійти до складу будь-яких рад чи комітетів установ, які виконують Кодекс ВАДА
- члени та представники російського уряду не зможуть брати участь у літніх та зимових Юнацьких Олімпійських іграх, Олімпійських та Паралімпійських іграх, будь-яких інших подіях, які влаштовують організатори великих заходів, та будь-яких світових чемпіонатах, які санкціонує будь-яка установа, що виконує умови ВАДА протягом наступного чотирирічного періоду (до цього переліку входять Олімпійські ігри 2020 року)
- Росія не зможе приймати в себе жодну з подій, пов’язаних із великими спортивними заходами, протягом чотирьох років; в разі, якщо таке право в неї вже було, воно має бути відкликане
- російський прапор не може з’являтися на великих спортивних подіях протягом чотирьох років
- Росія не може претендувати на те, щоб приймати в себе Олімпійські чи Паралімпійські ігри 2032 року
- «чисті» російські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях лише під нейтральним прапором
Виконавчий комітет ВАДА має зібратися 9 грудня, щоб розглянути рекомендації Комітету з контролю дотримання вимог. Якщо він пристане на ці рекомендації, РУСАДА отримає формальне сповіщення і матиме 21 день на те, щоб його прийняти.
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Якщо російська сторона не прийме сповіщення, його передадуть до Спортивного арбітражного суду, який матиме ухвалити відповідні рішення, обов’язкові для всіх сторін, що виконують вимоги ВАДА.
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