Майже 100 мільйонів доларів витратить Росія на чотири матчі Євро-2020

На чотири матчі чемпіонату Європи з футболу 2020 року, які заплановані в Санкт-Петербурзі, Росія витратить 6 мільярдів 300 тисяч рублів (це майже 100 мільйонів доларів). Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, такі дані містить проєкт постанови уряду Росії «Про Програму підготовки до проведення в Російській Федерації чемпіонату Європи з футболу UEFA 2020 року».

На проведення чемпіонату світу з футболу, який відбувся в Росії у 2018 році, з бюджету було витрачено 679 мільярдів рублів, але тоді значна частина коштів пішла на будівництво нових стадіонів та інфраструктури, були зіграні 64 матчі в 11 російських містах.

Матчі чемпіонату Європи наступного року відбудуться вже на готовій «Газпром Арені», і вся відповідна інфраструктура для проведення поєдинків у Санкт-Петербурзі вже є.

Ігри чемпіонату Європи 2020 року відбудуться з 12 червня до 12 липня. Вперше в історії турнір відбудеться не на території однієї країни або двох країн, що межують одна з одною, а відразу в одинадцяти європейських державах. Санкт-Петербург прийме три матчі групового етапу і чвертьфінал. Півфінали і фінал відбудуться в Лондоні.