Спортивні досягнення українців: срібний біатлон, чемпіонський муай-тай та перемога на етапі Кубка світу з велотреку

Літні види спорту ще не завершилися остаточно, а зимові тільки набирають обертів, але українцям вже є за кого вболівати та за чиї перемоги радіти. Плавання та біатлон, баскетбол та бобслей, муай тай та шахи... Як-то кажуть, перемоги на будь-який смак. Тож якщо ви щось пропустили за минулий тиждень, швиденько читайте про українські досягення у нашому спортивному дайджесті

«Срібна рибка»

У шотландському Глазго на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді Дарина Зевіна виграла «срібло». Дистанцію у 200 метрів на спині українка подолала за 2:02,25, відставши від італійки Маргеріти Панцери на 0,8 секунди. «Бронзу» здобула Кіра Тоссен із Ніделарландів.

Цікаво, що саме на цій дистанції Дарина Зевіна тричі ставала чемпіонкою Європи і одного разу – чемпіонкою світу.

Чергова нагорода в біатлоні

Ні тижня без медалі: біатлонний сезон розпочато і українські спортсмени знову на п'єдесталі.

В Естерсунді, що в Швеції, на першому етапі Кубка світу Юлія Джима виборола «срібло» у п’ятнадцяти кілометровій індивідуальній гонці.

Українка подолала чотири вогневих рубежі без промахів, проте у швидкості вона була повільніше на 11,1 секунди за французьку спортсменку Жюстин Брезу, яка двічі помилилася у стрільбі. Бронзовою призеркою стала інша представниця Франції – Жюлья Сімон.

Неймовірна молодь у шахах

В Естонії завершився шаховий чемпіонат Європи з бліцу, де у категорії дівчат до 14 років виграла українка Анастасія Дубовик. Тринадцятирічна українська спортсменка набрала 8,5 з очок з 9 можливих. При цьому її найближчі переслідувачі відстали від дівчини на 1,5 очка.

Українці у топ ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу опублікувала найкращі десять моментів у 3х3 за рік. У переліку найкрасивіших епізодів і слем-данк українця Івана Ткаченка, який він виконав у матчі проти Катару на чемпіонаті світу серед спортсменів віком до 23 років. Цей момент став третім у рейтингу ФІБА.



А ось дворазовий чемпіон світу в змаганнях данкерів Дмитро Smoove Кривенко став найкращим 2019 року за версією ФІБА. Його данк на фінальному етапі сезону світового туру 3х3 визнали найкрасивішим. Дивіться самі. Це неймовірно.

Нагороди від фігуристів

У Туреччині відбувся міжнародний турнір із фігурного катання Bosphorus Cup, на якому танцювальний дует Олександра Назарова та Максим Нікітін стали другими. Харківський дует набрав 189.23 бала

А ось серед юніорів інша українська пара – Марія Голубцова та Кирило Бєлобров – стали першими.

Рекордний скелетон

Зимовий сезон лише розпочався, але вже українські спортсмени дивують приємними сюрпризами. Український скелетоніст Владислав Гераскевич відзначився трьома особистими рекордами на першому етапі Кубка світу, який проходив в американському Лейк-Плесіді. У першому українець перевершив усі особисті рекорди: стартовий розгін – 4,97 сек (5,16 – попередній), фініш – 53,28 сек (54,40), максимальна швидкість – 121,53 км/год (118.8). Крім того, він продемонстрував одну з найбільших швидкостей скелетону за всю історію існування цього льодового треку.

Врешті за результатами двох заїздів Гераскевич 12-й, проте вже 13-го грудня на наступному етапі зможе покращити свій результат.

Золотий велотрек

У Новій Зеландії відбувся етап Кубка світу з велотреку, де у гонці «скретч» Роман Гладиш став першим. У гонці з масового старту на 15 кілометрів українець набрав 500 очок.

Таким чином Гладиш випередив переможця ІІ Європейських ігор Хрістоса Волікакіса з Греції та чемпіона світу у 2018 році Євгенія Каралька з Білорусі.

Чемпіонка світу

Олена Овчиннікова здобула титул чемпіонки світу з муай-тай за версією WBC у ваговій категорії до 57 кг. Українка виграла у французькій спортсменці Сінді Сільвестрі за рішенням суддів, хоча вже на початку зустрічі відправила суперницю в нокдаун.

Баскетбольні сенсації

Відбулися чергові матчі Суперліги з баскетболу і знову не без сенсацій. «Дніпро» погіршив статистку лідера турніру «Прометея» та завдав клубу з Кам'янського другу поразку в чемпіонаті. Матч завершився з рахунком 93:99 (21:30, 19:26, 31:16, 22:27) на користь «дніпрян». Найкращим гравцем матчу у складі «Дніпра» став капітан Станіслав Тимофеєнко, який виборов 21 очко.

Справжній блокбастер видався у столиці, де «Київ-Баскет» зустрівся з «Одесою». Найсильнішого виявили лише в ТРЕТЬОМУ овертаймі! Запекла та довготривала битва завершилася перемогою одеситів – 111:114 (21:17, 18:17, 16:17, 21:25, 35:38).

Наразі «Дніпро» зрівнявся з «Прометеєм» у турнірній таблиці – в обох команд по 9 перемог в 11 матчах. Далі чинний чемпіон «Хімік», «Черкаські мавпи» та «Київ-Баскет».

Цей тиждень обіцяє бути не менш цікавим, адже повертаються єврокубки в баскетболі, футболі та волейболі. Крім того, чекаємо на перемоги у біатлоні. І, звичайно, не забуваємо про національні першості. А щоб завжди бути в курсі останніх спортивних новин підписуйтеся на наш спортивний телеграм-канал.