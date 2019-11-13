Українські ветерани підкорюватимуть новий вид спорту – следж-хокей

У столиці Чехії щойно завершився перший етап переговорів про допомогу Чеської республіки у започаткуванні в Україні нового виду спорту для ветеранів – следж-хокей, повідомив Радіо Свобода уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Вадим Свириденко.

За словами Вадима Свириденка, для ветеранів, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції, спорт є одним з важливих шляхів до фізичної та психологічної реабілітації. А следж-хокей, де спортсмени з ампутаціями та пораненнями можуть грати в хокей, сидячи на санчатах, є якраз «сильним видом спорту для чоловіків».

Підготувати нашу першу команду погодився Головний тренер чеської національної збірної зі следж-хокею Їржі Бржіза



«Ми вже зробили велику підготовчу роботу в Україні, знайшли людей, які взялися за цю справу у Харкові, знайшли тренерів, створили команду і тепер очікуємо, що отримаємо фінансування нашого проєкту, щоб закупити необхідне обладнання. А підготувати нашу першу команду погодився Головний тренер чеської національної збірної зі следж-хокею Їржі Бржіза», – повідомив Вадим Свириденко.

Налагодити контакти у Чехії допомогла українським ветеранам громадська організація «Українська профспілка в Чеській Республіці». Її голова Тараса Костюка повідомив, що на початках, пошук партнерів та переговори з чеською стороною йшли складно, але коли в Олімпійському комітеті зрозуміли, що йдеться про українських ветеранів та спортсменів-паралімпійців, то з радістю відгукнулися на прохання про підтримку.

Українську делегацію запросили на тренування чеських спортсменів з санного хокею.

Чеська сторона заявила про готовність до залучення чеських тренерів на початкових етапах формування першої української команди зі следж-хокею в Харкові, а також щодо подальшої співпраці українських спортсменів з чеською хокейною асоціацією.

Переговори про підтримку нового виду паралімпійського спорту в Україні уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Вадим Свириденко веде також у Словаччині та Естонії.

На його переконання, українські ветерани – дуже мотивовані люди, які «спочатку захищали Україну в АТО, на лінії фронту, а тепер готові захищати честь своєї країни на спортивних майданчиках».

За словами Вадима Свириденка, в результаті війни з Росією на Донбасі, понад 20 тисяч українських військових мають поранення, понад 500 воїнів отримали ампутації, близько 60 поранених змушені користуватися візком.