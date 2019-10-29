Радіо Свобода Daily: Хронологія «повзучого наступу» ЗСУ на Донбасі та нинішній намір відвести війська

Депутат «ЄС» про Зеленського: «Думає, що він безсмертний»

Фракція​ «Слуга народу» звертається до правоохоронців із проханням розслідувати слова народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини про можливу загрозу президенту Володимиру Зеленському під час поїздок на фронт. Про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко. Так він прокоментував прямий ефір на ютуб-каналі Федини, під час якого вона та волонтерка Маруся Звіробій розкритикували розмову Зеленського з добровольцем у Золотому. «Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний… Там ненароком може розірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково», – зауважила депутат. На думку Корнієнка, слова Федини можна трактувати як заклик до насильства щодо президента.

Корнієнкові відповіла співголова фракції Ірина Геращенко: «Повністю підтримую необхідність толерантного ставлення одне до одного, коректної критики, але, можливо, наша молода колега навчилася в більш досвідчених, які пропонували газом отруїти весь з’їзд «Європейської солідарності», – сказала вона, маючи на увазі допис чинного народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського.

«Повзучий наступ»: як ЗСУ відвойовували територію Донбасу

Українські військові готуються до розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі. Точної карти з територіями, які можуть опинитися в так званій «сірій зоні» поки немає, але те, що відходити доведеться – командування не приховує. У той же час, вже кілька років, ЗСУ навпаки – послідовно рухалися вперед на передовій. Ця тактика отримала назву «повзучий наступ». Де були основні успіхи? Якою ціною вони давалися і для чого українські військові займали нові квадратні метри на Донбасі? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Трамп про Зеленського: «новий російський президент»

Президент США Дональд Трамп назвав українського колегу Володимира Зеленського «новим російським президентом». Так він обмовився під час спілкування з журналістами. Заява стосувалася інформації, щодо можливого тиску Трампа на Зеленського. Президент США зазначив, що «російський президент» це спростував.

«І щоб висловити свою думку, російський – як відомо, новий російський президент, хороша людина, виступив із заявою. Нічого не було. На нього не було тиску», – сказав Трамп.

Далі коротко:

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова замість Михайла Бно-Айріяна.

Ексголові НАЗК Корчак повідомили про підозру через незадекларовані статки.

Кількість учнів у Чернігові, госпіталізованих із підозрою на гепатит «А», зросла до 16, а навчання у школі призупинили до кінця тижня

Чому в США вимагають прирівняти «Азов» до терористів

Ініціатива американських конгресменів визнати полк «Азов» терористичною організацією наробила чимало галасу в Україні та за її межами. У чому причина таких гучних звинувачень, як реагує на цю історію українська влада, використовує російська пропаганда і чи може скандал вплинути на відносини України і Сполучених Штатів Америки? Журналісти проєкту «Донбас.Реалії» побували на базі «Азова» в Маріуполі, поспілкувалися з українськими та американськими експертами – і розклали все по поличках.

Ветерани про «Азов»: «Захист України – не тероризм!»

Тим часом у Києві під стінами Міністерства закордонних справ зібралися ветерани підрозділу «Азов». Вони вимагали відреагувати на дії американських конгресменів і надіслати ноту протесту проти втручання іноземних політиків у внутрішні справи України, скандуючи «Захист України – не тероризм!». «Ми працюємо із кожним із цих конгресменів», – сказав заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який вийшов до пікетувальників.

Ціни на цигарки зростуть, а прибутки виробників зменшаться

Закриттям 50 тисяч робочих місць погрожують виробники тютюнової продукції. Припинення виробництва в Україні вони називають можливим вимушеним заходом. До цього можуть призвести нові законодавчі норми, які практично позбавляють виробників прибутку, заявляють у тютюнових компаніях. Натомість в уряді це називають шантажем і переконують, що йдеться про боротьбу з тіньовим ринком цигарок. Експерти зауважують, що владі доведеться шукати компроміс із виробниками, щоб не втратити бюджетні надходження та не відлякати від України потенційних інвесторів. Більше про те, чому тютюнові компанії можуть закрити виробництва в Україні – читайте тут.

Баскетбольне дербі, найкраща юна спортсменка і непереможна українська кобра: 15 спортивних перемог

Три українські футбольні клуби в єврокубках зіграли внічию: «Шахтар» проти хорватського «Динамо», «Олександрія» у матчі з французьким «Сент-Етьєном» та київське «Динамо» з данським «Копенгагеном», сенсаційна перемога жіночого волейбольного клубу «Хімік» у Лізі чемпіонів та баскетбольне українське дербі в Кубку Європи FIBA, де «Київ-Баскет» виявився сильнішим за «Дніпро» – таким насиченим був минулий тиждень на українські спортивні досягнення. Проте і не в командних видах українці змогли гучно заявити про себе. Радіо Свобода традиційно розпочинає тиждень із приємних спогадів – 15 спортивних новин, які варто було не пропустити.

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