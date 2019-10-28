В «Слузі народу» закликають розслідувати слова депутатки від «ЄС» щодо Зеленського – Геращенко відповіла

Фракція «Слуга народу» звертається до правоохоронних органів з проханням розслідувати слова народної депутатки від «Європейської солідарності» Софії Федини про можливу загрозу президенту Володимиру Зеленському під час поїздок у зону Операції об’єднаних сил. Про це на погоджувальній раді 28 жовтня заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Так він прокоментував прямий ефір на YouTube-каналі Федини, під час якого народна депутатка та волонтерка Маруся Звіробій розкритикували розмову Зеленського з добровольцем у Золотому.

На думку Корнієнка, слова Федини можна трактувати як заклик до насильства щодо президента.

«Хай правоохоронні органи розбираються, але там є заклики, її думка про те, що може трапитися з Президентом, якщо він буде так поводитися. Ми, фракція «Слуга народу», вважаємо, що неприпустима з боку депутата така діяльність. Є інституції, а є просто люди, я не знаю, заповіді Божі, не можна ж бажати людині прилюдно таких речей. Наша фракція буде звертатися до правоохоронних органів із проханням визначити, чи є тут перспективи правоохоронні в цій ситуації», – сказав він.

Представник фракції додав, що у політичної сили немає претензій до Марусі Звіробій.

«В нас вільна країна, свобода слова, це політична позиція блогерки пані Звіробій. Щодо народного депутата ми висловлюємо своє обурення і будемо просити правоохоронні органи розібратися», – заявив він.

Корнієнко також попросив представників фракції «Європейська солідарність» прокоментувати слова колеги. Згодом співголова фракції Ірина Геращенко наприкінці свого виступу на погоджувальній раді відповіла Корнієнкові.

«Повністю підтримую необхідність толерантного ставлення одне до одного, коректної критики, але, можливо, наша молода колега навчилася в більш досвідчених, які пропонували газом отруїти весь з’їзд «Європейської солідарності», – сказала вона, маючи на увазі допис чинного народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського.

У лютому 2019 року Дубінський, на той момент журналіст і блогер, коментуючи з’їзд партії «Європейська солідарність», назвав його «шансом пустити туди (у приміщення з’їзд – ред.) газ».

27 жовтня Софія Федина, коментуючи ситуацію в Золотом, висловила припущення, що Зеленський вважає себе «безсмертним».

«Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Бо, як слушно Маруся натякнула, там люди пережили страшні звірства, і кожного дня мусять захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством. Там ненароком може розірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в блакитній чи білій сорочечці припреться на передову», – сказала Федина, звертаючись до президента.

26 жовтня в соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, яка має стати одним із місць розведення військ. Під час спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю».

Він також стверджував, що мирні мешканці «хочуть розведення військ», із чим не погоджувалися добровольці.