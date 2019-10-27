Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Жовтень 2019, Київ 00:02
Новини | Політика

Разумков про закон про особливий статус Донбасу: «багато залежатиме від нормандських переговорів»

Разумков розповів про перспективи закону про особливий статус Донбасу

Дивитись коментарі

Під час розробки закону про особливий статус Донбасу «багато залежатиме від нормандських переговорів», заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу ICTV.

«Так, дійсно, він [закон про особливий статус Донбасу] закінчується в кінці року і нам треба буде законопроєкт вносити, а після цього приймати. Я думаю, дуже багато чого буде залежати від нормандських переговорів і від цього будемо рухатися», – сказав Разумков.

/**/ /**/ /**/ Під час протесту проти підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» біля Офісу президента України. Київ, 2 жовтня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

П’ять негативних наслідків для України через узгодження «формули Штайнмаєра»

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG