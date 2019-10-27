Разумков про закон про особливий статус Донбасу: «багато залежатиме від нормандських переговорів»

Під час розробки закону про особливий статус Донбасу «багато залежатиме від нормандських переговорів», заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу ICTV.

«Так, дійсно, він [закон про особливий статус Донбасу] закінчується в кінці року і нам треба буде законопроєкт вносити, а після цього приймати. Я думаю, дуже багато чого буде залежати від нормандських переговорів і від цього будемо рухатися», – сказав Разумков.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».