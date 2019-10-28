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28 Жовтень 2019, Київ 15:19
Новини | Політика

Зеленський призначив головою Київської ОДА Чернишова

Відповідний указ Володимира Зеленського оприлюднений 28 жовтня

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Президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської облансої державної адміністрації Олексія Чернишова.

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента 28 жовтня.

«Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою Київської обласної державної адміністрації», – йдеться в документі.

Іншим указом Зеленський звільнив із посади Михайла Бно-Айріяна.

20 жовтня призначення нового голови Київської області погодив уряд.

42-річний Олексій Чернишов родом із Харкова. Він відомий як підприємець та інвестор, зокрема засновник інвестиційної компанії VI2 Partners.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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