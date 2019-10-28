Зеленський призначив головою Київської ОДА Чернишова

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської облансої державної адміністрації Олексія Чернишова.
Відповідний указ оприлюднений на сайті президента 28 жовтня.
«Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою Київської обласної державної адміністрації», – йдеться в документі.
Іншим указом Зеленський звільнив із посади Михайла Бно-Айріяна.
20 жовтня призначення нового голови Київської області погодив уряд.
42-річний Олексій Чернишов родом із Харкова. Він відомий як підприємець та інвестор, зокрема засновник інвестиційної компанії VI2 Partners.
Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.
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