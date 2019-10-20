Уряд погодив призначення п’яти голів ОДА

На засіданні 20 жовтня Кабінет міністрів України погодив призначення кандидатур на посади керівників в обласні державні адміністрації, інформує Урядовий портал.

Уряд пропонує президентові України Володимиру Зеленському призначити на посади голови Київської ОДА Чернишова Олексія Михайловича; голови Кіровоградської ОДА Балоня Андрія Богдановича; голови Луганської ОДА Гайдая Сергія Володимировича; голови Харківської ОДА Кучера Олексія Володимировича; голови Чернігівської ОДА Прокопенка Андрія Леонідовича.

Також Кабінет міністрів погодив звільнення з посади голови Київської ОДА Бно-Айріяна Михайла Кареновича; голови Луганської ОДА Комарницького Віталія Мар’яновича.

Раніше 20 жовтня голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян публічно повідомив про відставку, але не пояснив причин такого рішення.