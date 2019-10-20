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20 Жовтень 2019, Київ 14:41
Новини | Політика

Голова Київської ОДА подав у відставку, не повідомивши про причини рішення

Президент України Володимир Зеленський (л) вітає Михайла Бно-Айріяна з призначенням на посаду, Київ, 12 липня 2019 року

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Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян написав заяву про звільнення з посади. Про своє рішення він повідомив у фейсбуці, оприлюднивши копію заяви президентові Володимиру Зеленському.

«Прошу прийняти мою відставку з посади голови Київської обласної державної адміністрації», – йдеться в документі.

У повідомленні чиновник також використав слова головного героя роману Івана Багряного «Сад Гетсиманський» Андрія Чумака «ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично».

Під повідомленням є коментар депутата Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Олександра Дубинського – «пока-пока».

Михайло Бно-Айріян був призначений на посаду голови Київської облдержадміністрації 10 липня 2019 року.

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