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26 Жовтень 2019, Київ 17:07
Новини | Політика

Зеленський офіційно звільнив голову Луганської ОДА

Указ від 25 жовтня був оприлюднений на сайті Офісу президента на наступний день

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Президент Володимир Зеленський звільнив голову Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента 26 жовтня.

«Звільнити Комарницького Віталія Мар’яновича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в документі.

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Замість Комарницького Зеленський призначив головою Луганської ОДА Сергія Гайдая. Про нього відомо, що в 2015 році він працював у Мукачівській районній державній адміністрації як член команди Геннадія Москаля, однак у 2018 році був звільнений під час відпустки.

Віталій Комарницький очолював Луганську область з 5 липня по 25 жовтня 2019 року. Днями стало відомо, що він подав заяву про відставку.

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