Президент призначив заступником свого представника в Криму Тамілу Ташеву

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником представника президента в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву – координаторку правозахисної організації «КримSOS», правозахисницю, громадську діячку, волонтерку.

Розпорядження про це, датоване 25 жовтня, було оприлюднене на сайті голови держави.

Таміла Ташева нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня – «за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, проявлені під час Революції гідности, плідну громадську і волонтерську діяльність». Указ про нагородження підписав 20 лютого 2019 року попередній президент України Петро Порошенко.

Відповідно до рішення Меджлісу кримськотатарського народу про балотування представників кримських татар на виборах до Верховної Ради 2019 року від різних партій, Таміла Ташева була кандидатом у народні депутати від партії «Голос», № 26 у списку, але не пройшла – партія здобула за партійними списками тільки 20 місць.