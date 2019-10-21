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21 Жовтень 2019, Київ 13:38
Новини | Події

Заступником секретаря РНБО став колишній керівник департаменту кіберполіції

Демедюк працював керівником кіберполіції

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Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента.

«Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі, який датований 21 жовтня.

До цього Демедюк працював керівником кіберполіції. Його на цій посаді змінив Олександр Гринчак.

На початку жовтня новим секретарем РНБО став Олексій Данілов.

/**/ /**/ /**/ Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України
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