Заступником секретаря РНБО став колишній керівник департаменту кіберполіції

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента.

«Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі, який датований 21 жовтня.

До цього Демедюк працював керівником кіберполіції. Його на цій посаді змінив Олександр Гринчак.

На початку жовтня новим секретарем РНБО став Олексій Данілов.