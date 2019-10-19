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19 Жовтень 2019, Київ 17:24
Новини | Події

Кіберполіцію очолив Олександр Гринчак

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Начальником Департаменту кіберполіції став Олександр Гринчак, повідомила пресслужба Нацполіції 19 жовтня. Згідно з повідомленням, першим заступником призначений Сергій Кропива.

Під час представлення Гринчак заявив про те, що має стратегію розвитку департаменту кіберполіції і збирається його оновити.

Донедавна начальником Департаменту кіберполіції був Сергій Демедюк.

Олександр Гринчак в правоохоронних органах – з початку 90-х. До призначення начальником Департаменту кіберполіції очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки та працював на посаді першого заступника начальника Департаменту кіберполіції.

Кіберполіція як структурний підрозділ Національної поліції була створена у жовтні 2015 року.

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