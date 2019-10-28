Чернігів: ще одну дитину госпіталізували з підозрою на гепатит А, школу закрили до кінця тижня

Кількість учнів школи №7 Чернігова, госпіталізованих із підозрою на гепатит «А», зросла до 16-ти, а навчання у школі призупинили до кінця тижня – про це повідомляє Чернігівська міська рада 28 жовтня.

За повідомленням, таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«Члени комісії заслухали інформацію про ситуацію у школі, кількість дітей, які перебувають у лікарні, відвідуваність навчального закладу в цілому. Рішенням комісії навчання у школі призупинили до кінця тижня. Всі працівники та учні 1-2-х та 5-х класів пройдуть обстеження», – йдеться в заяві міської ради.

Раніше 28 жовтня місцеве управління Державної служби з надзвичайний ситуацій повідомляло, що кількість госпіталізованих з підозрою на гепатит А дітей зросла до 15-ти.

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Як заявили в обласному управлінні поліції 26 жовтня, за фактом спалаху правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Таке правопорушення карається штрафами, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних умов. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку важкої форми цього захворювання.