В Ужгород доставили 8 флаконів сироватки від дифтерії з інших областей – ОДА

8 флаконів сироватки від дифтерії доставили в Ужгород з Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей, написала у фейсбуці речниця департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної адміністрації Олена Суханова з посиланням на виконувачку обов’язків голови департаменту Єлизавету Біров.

«Ще 100 флаконів антитоксину придбала Індія. Наразі перевіряється наявність реєстрації цього препарату в Україні. Якщо він відповідатиме всім вимогам, то вже 30 жовтня його доставлять літаком в Ужгород. Наразі стан хворих на дифтерію стабільний, нових випадків захворювання не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляли в ОДА, 21 жовтня був госпіталізований студент УжНУ з симптомами дифтерії, пізніше діагноз підтвердили. Після цього було виявлено ще 14 осіб, ймовірно хворих на дифтерію, чотирьом із них за показами ввели сироватку (дані станом на 25 жовтня). В ОДА наголошують, що усі пацієнти мають легку форму дифтерії, без значної інтоксикації.

Крім Закарпаття, випадки дифтерії зафіксовані у Києві та Тернопільській області.

Збудником захворювання є дифтерійна паличка, передається повітряно-крапельним та побутовим шляхом, найчастіше вражає мигдалики, на яких утворюється сірий наліт. Симптоми спочатку схожі на ангіну.

При важкому перебігу захворювання токсин, який виділяє бактерія, може спровокувати набряк слизових оболонок аж до блокування дихальних шляхів, вражати серцево-судинну та нервову системи.

Сироватку застосовують не у всіх випадках, а тільки, якщо є відповідні покази.

Вакциновані люди не хворіють на дифтерію або переносять її у легкій формі. Щеплення від дифтерії безкоштовне, його можна пройти у сімейного лікаря. Дітей щепляють за календарем. Дорослим вакцинуватися потрібно щодесять років, їх щепляють комбінованою вакциною від дифтерії і правця, дітей – від дифтерії, правця і кашлюка.

Вакцини в Україні є.

В Ужгороді працює вісім пунктів щеплення на базі сімейних амбулаторій, облаштовано ще три пункти в Ужгородському національному університеті.