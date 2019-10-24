В Ужгороді в інфекційній лікарні вже 15 людей з клінічними ознаками дифтерії

В Ужгороді ввели ряд протиепідемічних заходів у зв’язку із захворюванням на дифтерію. До обласної інфекційної лікарні загалом скерували 15 людей.

Діагноз п’ятикурснику медичного факультету №2 медики встановили 17 жовтня за результатами дослідження в бактеріологічній лабораторії. Після того до лікарні потрапили двоє, які контактували з хворим студентом УжНУ, а вчора ще 12. Про це сьогодні на засіданні протиепідкомісії розповів Василь Решетар, начальник управління охорони здоров’я Ужгородської міськради, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Після того, як у п’ятикурсника медичного факультету УжНУ діагностували дифтерію, ми почали обстеження контактів хворого. Загалом в обласну інфекційну лікарню скеровано 15 осіб, в яких був виявлений збудник дифтерії, – повідомив Василь Решетар. – У двох з цих госпіталізованих проявилися клінічні ознаки дифтерії, оскільки пройшов інкубаційний період. Хоча вони потрапили до лікарні без скарг».

За словами начальника управління, у місті необхідно зупинити спалах захворювання, тому фахівці розробили схему певних протиепідемічних заходів. Зокрема, склали графік щеплення студентів та викладачів різних факультетів УжНУ. Для цього у місті виділили 8 тисяч доз вакцин. «Вирішується питання щодо щеплення іноземних студентів, ми направили запит до МОЗ», – додав Решетар.

Місто забезпечене на 100% вакцинами проти дифтерії, але бракує протидифтерійної сироватки. Всі 8 доз, які були в обласній клінічній інфекційні лікарні, за інформацією директора Михайла Поляка використано. «У всіх госпіталізованих легкий перебіг захворювання, добре, що не у важкому стані. Всі дози сироватки ми використали», – сказав Поляк.

Наразі керівництво УжНУ надіслало запит до посольства Індії щодо поставки партії сироватки безпосередньо в Ужгород, повідомив перший проректор УжНУ Олександр Сливка. Крім того, обмежили навчальний процес на медичному факультеті №2, розглядається така ж можливість для студентів іншого медичного факультету та стоматологічного факультету.

В Ужгороді працює вісім пунктів щеплення на базі сімейних амбулаторій, облаштовано ще три пункти в Ужгородському національному університеті.