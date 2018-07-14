У МОЗ повідомили нові дані про дифтерію в Україні

Міністерство охорони здоров’я України повідомило нові дані про стан захворюваності на дифтерію.

Як мовиться в повідомленні міністерства 13 липня, в Україні зафіксували вже четвертий випадок захворювання на цю хворобу.

Того дня до Центральної районної лікарні Ніжинського району в Чернігівській області шпиталізували 11-річного хлопчика з набряком шиї і підозрою на дифтерію. Дитина хворіла вдома протягом 5 днів.

Постраждалому ввели протидифтерійну сироватку. Стан дитини важкий, хлопчик зараз перебуває в реанімації. Найближчим часом він буде доставлений в обласну реанімацію… Дослідження тривають. Завтра (14 липня – ред.) в селище, де живе хлопчик, виїде команда епідеміологів, яка проведе обстеження контактних осіб, оцінить загрози та визначить, чи потрібно вживати додаткові заходи, наприклад, профілактичне лікування чи щеплення», – мовиться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень – це вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років).

«МОЗ рекомендує якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії. Якісна та безпечна вакцина є в усіх регіонах України і надається безоплатно як для дітей, так і для дорослих. В Україні достатня кількість вакцин та протидифтерійних сироваток, вони є у наявності в усіх областях», – наголосили в міністерстві.

Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем. Хворіють на дифтерію не щеплені або невірно щеплені особи.

Захворювання на дифтерію може мати прояви у вигляді болю в горлі, підвищеної температури, лихоманки, набряку слизової оболонки ротоглотки, нальоту на мигдалинах сірого кольору, осиплостіголосу, набряку шиї, збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Ускладнення від дифтерії можуть включати блокування дихальних шляхів, інфекційно-токсичний шок, пошкодження серцевого м’яза (міокардит), ураження нервової системи, нефрозонефрит, легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).