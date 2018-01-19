МОЗ рекомендує вакцинуватися від дифтерії

Міністерство охорони здоров’я рекомендує вакцинуватися від дифтерії.

Як повідомляє прес-служба міністерства, для лікування дифтерії в Україні є протидифтерійна сироватка.

В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безоплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП, також є безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії для дорослих, додають у міністерстві.

У МОЗ зауважують, що дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти, навіть з сироваткою залишається ризик смерті до 20%.

Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, що руйнує тканини дихальної системи. Захворювання проявляється у вигляді ангіни.