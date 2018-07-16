МОЗ заявляє про четвертий випадок захворювання на дифтерію

Міністерство охорони здоров’я заявляє про четвертий випадок захворювання на дифтерію в Україні.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, такий діагноз підтвердили у 11-річного хлопчика з Чернігівської області.

За даними МОЗ, дитину госпіталізували до Ніжинської районної лікарні 13 липня і ввечері того ж дня перевезли до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.

У міністерстві зазначають, що йому ввели протидифтерійну сироватку, проте хлопчик залишається в реанімації – важкість стану зумовлена ускладненнями з боку серцево-судинної системи та проблемами зі згортанням крові.



Також у 4-х членів родини хлопчика (матері, батька, сестри і брата) виявлені клінічні ознаки дифтерії, двоє дітей і мати госпіталізовані, додають у МОЗ.

Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем. Хворіють на дифтерію не щеплені або невірно щеплені особи.

Захворювання на дифтерію може мати прояви у вигляді болю в горлі, підвищеної температури, лихоманки, набряку слизової оболонки ротоглотки, нальоту на мигдалинах сірого кольору, осиплостіголосу, набряку шиї, збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Ускладнення від дифтерії можуть включати блокування дихальних шляхів, інфекційно-токсичний шок, пошкодження серцевого м’яза (міокардит), ураження нервової системи, нефрозонефрит, легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).