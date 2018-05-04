МОЗ: у 2018 році Україна почне закуповувати специфічні сироватки та імуноглобуліни

У 2018 році Україна почне закуповувати специфічні сироватки на національному рівні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, до закупівель включено 11 найменувань, зокрема сироватки та імуноглобуліни проти дифтерії, сказу, правцю, ботулізму та малярії.

У міністерстві зазначають, що 2014 року в Україні відсутні сироватки та імуноглобуліни через відсутність реєстрації.

«Виробники не були зацікавлені у тому, щоб заходити на український ринок, а Міністерство охорони здоров’я, відповідно до закону, не може бути ініціатором реєстрації. Тому гуманітарні вантажі до цього часу були єдиним шляхом забезпечити громадян України специфічними сироватками в разі необхідності», – пояснюють у МОЗ.

Всього на закупівлю сироваток та імуноглобулінів у 2018 році закладено 40 мільйонів гривень.

Як наголошує виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, сироватки та імуноглобуліни – це єдині ліки, що можуть врятувати життя людей, які заразилися смертельно небезпечними хворобами, такими як ботулізм, дифтерія, сказ, правець та малярія.