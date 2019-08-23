У МОЗ пояснили, як вакцинуватися людям із ОРДЛО і Криму

Міністерство охорони здоров’я закликало жителів непідконтрольних Києву територій укладати угоди із сімейним лікарем на підконтрольних територіях, аби безкоштовно пройти щеплення від 10 небезпечних хвороб. Відповідна заява оприлюднена 23 серпня на сайті МОЗ.

Також, за інформацією міністерства, таким же правом можуть скористатися іноземці, що пострійно проживають в Україні, особи без громадянства та біженці.

«Підписана декларація з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром зокрема дозволяє отримати щеплення за календарем профілактичних щеплень, що захищають від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту», – мовиться у заяві.

Раніше міністерства освіти та охорони здоров'я виступили зі спільною заявою, що невакцинованих дітей не допустять до навчання у школі та відвідування дитсадків.

Відповідно до календаря щеплень, діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту. Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти ухвалює комісія лікарів.

За даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія.