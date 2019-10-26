Спалах дифтерії в Україні: як не захворіти?

Дифтерія в Україні вже зафіксована в Ужгороді та Києві. Які ознаки цієї хвороби? Як та кому потрібно робити щеплення? Чи буде епідемія? Та чи може вакцинія повністю вберегти від цього захворювання? Пояснює директорка Центру громадського здоров’я у місті Києві Олена Лукашевич.

Дифтерія – це захворювання, на яке можна захворіти у будь-якому віці, у будь-якому куточку світу. І стовідсотково захворюють ті люди, які не щеплені, неправильно щеплені або не ревакциновані.

Є токсигенні штами дифтерії, які виділяють неймовірно сильний потужний токсин, який сприяє блокуванню синтезу білків у клітинах організму насамперед таких життєвоважливих органів, як серце, нирки, нервова система. Розростаються великі плівки на мигдаликах і це може до асфіксії довести.

Той, хто інфікує, є, звісно, хвора людина або носій коринебактерій (збудника дифтерії) або ж предмети побуту цієї конкретної хворої людини.

Це не є, звісно, чимось трагічним, але ми з вами пам'ятаємо, що дифтерія належить до тих захворювань, які є більш небезпечні, вакцинокеровані і можуть призводити до великої кількості смертельних наслідків.

Ми мали епідемію дифтерії в період з 1991-го по 1998 роки. Тоді захворіло близько 20 тисяч людей. Майже 700 осіб померло. В період з 2011-го по 2018 рік фіксувалося щороку від 2 до 8 випадків дифтерії. І в 2016 році в Києві було хворі 2 людини.

Ті люди, які щеплені (і діти, і дорослі) навіть у випадку, якщо вони інфікувалися і захворіли дифтерією, вони мають суттєво легший перебіг без смертельних і без критичних для життя ускладнень.

Ревакцинація є обов'язковим повторним щепленням щодесять років. Це щеплення стосується навіть людей дорослого і дуже дорослого, навіть похилого віку.

Це комбінована вакцина проти дифтерії, кашлюка та правця. Для дорослих людей це вже простіша вакцина (проти правця і дифтерії).

Щеплення в нашій країні можна зробити безкоштовно. Це щеплення входить до національного календаря щеплень. Його можна зробити завжди, за будь-яких умов, у будь-якому віці. Але, звісно, потрібно для цього обрати свого сімейного лікаря. Тільки на таких умовах в центрах первинної медико-санітарної допомоги можна зробити це щеплення.

Бачимо і в місті, і в цілому по Україні підвищення інтересу бронювання цих вакцин і кількості тих людей, які щеплюють себе і щеплюють своїх дітей.