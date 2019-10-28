Чернігів: кількість госпіталізованих з підозрою на гепатит А школярів зросла до 15

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області повідомляє про зростання кількості госпіталізованих дітей з підозрою на гепатит А.

«Станом на 7 годину ранку 28 жовтня у лікувальному закладі з підозрою на гепатит А перебуває 15 учнів ЗОШ № 7 міста Чернігів. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», – зазначається на сайті управління.

Станом на 27 жовтня у лікарні було 12 дітей і працівниця харчоблоку школи.

Як заявили в обласному управлінні поліції 26 жовтня, за фактом спалаху правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Таке правопорушення карається штрафами, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних умов. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку важкої форми цього захворювання.