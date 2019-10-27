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27 Жовтень 2019, Київ 13:23
Новини | Суспільство

У Чернігові госпіталізували 12 школярів з підозрою на гепатит «А»

За даними поліції, крім учнів, захворіла також працівниця харчоблоку

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Дванадцятеро учнів школи № 7 у Чернігові потрапили до лікарні з підозрою на гепатит «А» 25-26 жовтня, повідомила сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

Як заявили в обласному управлінні поліції 26 жовтня, за фактом спалаху правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Таке правопорушення карається штрафами, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

За цими даними, крім школярів, також була госпіталізована працівниця харчоблоку.

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