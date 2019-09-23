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Жителя Донецка Александра Тимофеева представители оккупационной администрации Донецка задержали и обвинили в «шпионаже в пользу Украины», когда он ехал посетить в Донецке маму. С его жены Светланы неизвестные с угрозами требовали сначала 20, а затем 30 тысяч долларов за жизнь и свободу мужа. В итоге Александру Тимофееву в Донецке российские гибридные силы «присудили» 14 лет тюрьмы. Но в списках на обмен, по словам жены, его не подтверждают.

Проект Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии» совместно с Центром гражданских свобод в серии #Незабуті открывает истории пленных и заложников, содержащихся в неволе на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей – в подвалах, СИЗО, колониях и «концлагере» на территории арт-фонда «Изоляция».

Светлана и Александр Тимофеевы – жители Донецка. Они поженились через два месяца после знакомства. Светлана говорит, что это была «любовь с первого взгляда».

Война сломала привычную жизнь Тимофеевых. В феврале 2015 года в 4 часа утра осколки посекли их балкон на 8-м этаже. Светлана вспоминает: «У нас было 25 лет семейной жизни. Самый разгар боевых действий. Мы видели из окна нашего дома, как горел аэропорт… Под стрельбой, под этим всем стрессом и страхом мы находились пока там».

Сын выехал в 2014-м году. Через год Александр вынужден был уехать в Киев с работой. Потом выехала и его жена. В Донецке осталась 80-летняя парализованная мама Светланы. Ее сразу не смогли забрать, но часто навещали, привозили продукты.

Фото пьяных боевиков как улика

26 декабря 2017 года Тимофеевы поехали в Донецк навестить маму и встретить новый год. В Еленовке на блокпосту российских гибридных сил Александра Тимофеева задержали. Сотрудники так называемого «МГБ» сообщили, что Александра подозревают в некоем преступлении. Например, в шпионаже. Обыскали квартиру, Александра увезли неизвестно куда.

А 31 декабря раздался телефонный звонок: «Мне позвонил неизвестный мужской голос в полдесятого вечера и сказал вальяжным хамским голосом: если ты не хочешь увидеть мужа по кускам, готовь 20 тысяч долларов и не рыпайся», – вспоминает Светлана.

А в конце января из «МГБ ДНР» сообщили, что Александра Тимофеева «задержали за административное правонарушение» на 30 суток. Потом так называемый «следователь» пояснил, что Тимофеева подозревают в шпионаже. Как доказательство предъявили распечатки фотографий, датированные 15 июня 2014 года, якобы из ноутбука Тимофеевых.

Светлана рассказывает, что было на этих фото: «Белым днем идут два пьяных «ополченца». Один упал, другой его тащит. Вторая фотография: полиция затаскивала в этот «обезьянник» парочку пьяниц».

И мы просто стояли, плакали. Я слышала, как его сердце стучит и мое тоже. Тогда я ощутила, что это мой Саша, потому что он начал улыбаться сквозь слезы

В этот же день Александра Тимофеева привезли домой для так называемого «следственного эксперимента». Светлана говорит, что мужа не узнала: он не смотрел на нее, глаза бегали, сильно похудел. Супругам разрешили пообщаться. Александр рассказал, что его удерживают на территории завода «Изоляция». Со слезами убеждал Светлану уехать из Донецка. «Вот тогда он меня обнял. И мы просто стояли, плакали. Я слышала, как его сердце стучит и мое тоже. Тогда я ощутила, что это мой Саша, потому что он начал улыбаться сквозь слезы».

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14 лет за «шпионаж»

Это было счастье – просто чувствовать себя свободной

23 февраля 2018 года Светлану вызвали в «МГБ» и начали спрашивать о сыне, который жил в Киеве. Тогда она поняла, что надо вместе с матерью срочно выезжать из Донецка. Вспоминая отъезд, женщина не скрывает эмоций: «Когда приехали к украинскому блокпосту, я вообще плакала оттого, что я жива, я на свободе, и это было счастье – просто чувствовать себя свободной».

А Александра Тимофеева «судили». Ему предлагали согласиться с обвинениями. Но он отказался. Во время так называемого «суда» Тимофеев подавал жалобу в органы группировки «ДНР» на пытки и «выбивание» показаний. Но это ни к чему не привело. 2 августа 2019 года в Донецке его приговорили к 14 годам заключения.

«Почему же вы не говорите о гепатите моего мужа»

Александра Тимофеева не включают в списки на обмен. Светлана говорит, что обошла многие организации, начиная от офиса украинского омбудсмена и до офиса президента. К Людмиле Денисовой почему-то так и не попала на прием. От офиса президента есть уже несколько ответов.

Женщине сообщили, что в Минске украинская делегация заявляет фамилию ее мужа, но вторая сторона никакого ответа не дает.

А еще Александр Тимофеев болен гепатитом С. И Светлане непонятно, почему чиновники, которые занимаются проблемами пленных, не поднимают эту тему: «Пленные, находящиеся в России, озвучиваются с утра до ночи по телевидению, в средствах массовой информации, что у них такие болезни, сякие болезни. Значит, за этих пленных, находящихся в России, вы пишете, а почему же вы не говорите о гепатите моего мужа, о туберкулезе другого мужа или сына. Почему не говорите о других фамилиях удерживаемых на востоке Украины, там, где идет война», – возмущается Светлана.

В этом году женщине снова звонили и требовали уже 30 тысяч долларов за свободу мужа. Но у Светланы нет таких денег. Она снимает жилье. Работает на полставки и ухаживает за парализованной мамой.

В помощи как переселенцу государство Светлане Тимофеевой отказало. Отказало в денежной помощи и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. По слова Светланы, отказ чиновники объяснили тем, что не признают документы из Донецка и Луганска. И даже подтверждение СБУ не мотивировало министерство помочь семье.

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