«На рідній землі чудово!». Звільнений з полону моряк приїхав у рідне Сватове

Звільнений з російського полону моряк Євген Семидоцький приїхав додому. На вокзалі у Сватовому його зустрічали рідні та близькі, а також вчителі та учні школи, в якій навчався Євген.

Ще за півгодини до приїзду поїзда на вокзалі у Сватовому зустрічати Євгена Семидоцького зібралися більше 100 людей. Побачитися з моряком прийшли його родичі та знайомі. Подруга Євгена Ольга Ірха розповідає, що вже спілкувала з ним, але тільки телефоном. І дуже хотіла побачитися.

Я була неймовірно щаслива почути його



«Я почула його голос в телефоні. Він зателефонував з Борисполя. Це були сльози щастя. Я була неймовірно щаслива почути його. Це було так по-справжньому!», – говорить Ольга Ірха.

Також прийшла зустріти Євгена й Любов Драгун – директорка школи, в якій моряк навчався. Разом з нею прийшли й школярі.

Я вірила, що він ніколи не зломиться



«Ми вірили в те, що він обов’язково повернеться. Переповнюють радість і гордість за хлопця. Я вірила, що він ніколи не зломиться», – Любов Драгун.

Буду вчитися та продовжуватиму служити – Євген Семидоцький

Євген приїхав у Сватове з Одеси, де проходить службу. Нікому з тих, хто його зустрічав, не відмовляв у спілкуванні та фотографуванні. Відповів й на кілька запитань журналістів.

На рідній землі чудово!



«На рідній землі чудово! А плани надалі – вчитися та продовжувати служити», – розповів Євген Семидоцький.

Євген Семидоцький один з 24 українських моряків, яких росіяни полонили у Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Повернувся в Україну 7 вересня.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).