Ветерани закликали МЗС відреагувати на дії американських конгресменів щодо «Азову»

У понеділок 28 жовтня під стінами Міністерства закордонних справ у Києві зібралися кілька десятків людей, які представилися ветеранами підрозділу спецпризначення «Азов» Національної гвардії. Вони вимагали від МЗС відреагувати на дії американських конгресменів, які запропонували у США визнати підрозділ терористичною організацією передає кореспондент Радіо Свобода.

Також пікетувальники вимагали надіслати ноту протесту проти втручання іноземних політиків у внутрішні справи України, скандуючи «Захист України – не тероризм!».

До учасників акції вийшов заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

«Моя компетенція – доводити до американської сторони позицію про те, що полк «Азов» є захисником України, а не терористичною організацією. Ми це (захист інтересів ветеранів – ред.) зараз робимо, частково це було зроблено в суботу. Ми працюємо із кожним із цих конгресменів», – сказав пікетувальникам Боднар.

40 членів Палати Представників Сполучених Штатів підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» до переліку іноземних терористичних організацій.

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Автори пояснили своє звернення нібито «ультранаціоналістичним» характером полку та його співпрацею з неонацистами, а також звинуватили підрозділ у зв’язку з терористом, який влаштував стрілянину в мечеті новозеландського міста Крайстчерч в березні 2019 року. Тоді загинули 50 людей.

До списку іноземних терористичних організацій США зокрема входять екстремістські угруповання «Ісламська держава», «Аль-Каїда», «Хамас», «Хезболла», «Боко Харам» та інші. З європейських організацій у списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) та ЕТА (терористична організація, що виступає за незалежність Країни Басків).

У 2018 році Конгрес США уже заборонив використовувати кошти з американської військової допомоги для України – «для озброєння, тренування чи іншої підтримки» полку «Азов».

В «Азові» назвали звернення конгресменів «цілковитою нісенітницею» та заперечили будь-яку причетність до терактів у Новій Зеландії.