«Інформаційна атака»: полк «Азов» прокоментував намір визнати його терористичною організацією в США

Полк «Азов» прокоментував звернення 40 членів Палати представників Конгресу Сполучених Штатів щодо внесення його до переліку терористичних організацій.

«Керівництво полку «Азов» заявляє, що дане звернення є нічим іншим, як інформаційною атакою на Україну, її суверенітет та державну безпеку», – йдеться в заяві полку.

У підрозділі нагадали про участь «азовців» у бойових діях на Донбасі, зокрема в районі Світлодарської дуги від початку 2019 року до вересня.

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«Полк «Азов», як офіційна структура Національної гвардії, підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України та Генеральному штабу, тож ми вважаємо, що прирівнюючи «Азов» до терористів, 40 членів Палати Представників США прирівняли до терористів усі інші українські підрозділи, які захищали Україну на фронті. Причину ж, яка нібито стала поштовхом до появи подібних звернень у США, вважаємо цілковитою нісенітницею, адже жодних доказів причетності підрозділу «Азов» до терористичних актів у Новій Зеландії ніколи не існувало у природі, і є банальною брехнею та наклепом», – стверджують у полку.

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16 жовтня конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз опублікував лист, який підписали 39 конгресменів – колег по Демократичній партії, в якому вони вимагають внести полк Національної гвардії України «Азов» до списку іноземних терористичних організацій.

Своє звернення конгресмени пояснили нібито «ультранаціоналістичним» характером полку та його співпрацею з неонацистами, а також звинуватили підрозділ у зв’язку з терористом, який влаштував стрілянину в мечеті новозеландського міста Крайстчерч в березні 2019 року. Тоді загинули 50 людей.