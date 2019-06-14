Теракт у Новій Зеландії: обвинувачений відмовився визнавати провину

Обвинувачений у теракті в Новій Зеландії австралієць відмовився визнавати провину.

Брентон Таррант взяв участь у судовому засіданні за допомогою відозв’язку із в’язницею.

Суд над ним призначений на 4 травня 2020 року. Очікується, що він триватиме шість тижнів.

15 березня у місті Крайстчерч загинули 50 людей, ще 48 були поранені, коли Таррант увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь. Австралієць, який висловлював расистські погляди, перед початком стрілянини поширив так званий «маніфест», в якому описував мотиви свого вчинку.

Йому висунули 51 обвинувачення у вбивстві і 40 – у спробі вбивства.