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14 Червень 2019, Київ 10:07
Новини | Міжнародні

Теракт у Новій Зеландії: обвинувачений відмовився визнавати провину

Брентон Таррант у суді

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Обвинувачений у теракті в Новій Зеландії австралієць відмовився визнавати провину.

Брентон Таррант взяв участь у судовому засіданні за допомогою відозв’язку із в’язницею.

Суд над ним призначений на 4 травня 2020 року. Очікується, що він триватиме шість тижнів.

Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця
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Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця

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15 березня у місті Крайстчерч загинули 50 людей, ще 48 були поранені, коли Таррант увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь. Австралієць, який висловлював расистські погляди, перед початком стрілянини поширив так званий «маніфест», в якому описував мотиви свого вчинку.

Йому висунули 51 обвинувачення у вбивстві і 40 – у спробі вбивства.

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