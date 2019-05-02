Кількість жертв теракту в Новій Зеландії зросла до 51

Число загиблих при нападах на мечеті в новозеландському місті Крайстчерчі 15 березня 2019 року зросло до 51. Громадянин Туреччини Зекерія Туян помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу.

Співчуття висловив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

15 березня в Крайстчерчі 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант відкрив стрілянину по прихожанах однієї з мечетей, після чого зник з місця злочину і напав на другу мечеть.

Повідомлялося, що Таррант дотримується ультраправих поглядів. Він перебуває під вартою. Йому висунули 50 обвинувачень у вбивстві.