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02 Травень 2019, Київ 20:08
Новини | Міжнародні

Кількість жертв теракту в Новій Зеландії зросла до 51

Напади в Крайстчерчі сталися 15 березня

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Число загиблих при нападах на мечеті в новозеландському місті Крайстчерчі 15 березня 2019 року зросло до 51. Громадянин Туреччини Зекерія Туян помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу.

Співчуття висловив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

15 березня в Крайстчерчі 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант відкрив стрілянину по прихожанах однієї з мечетей, після чого зник з місця злочину і напав на другу мечеть.

Повідомлялося, що Таррант дотримується ультраправих поглядів. Він перебуває під вартою. Йому висунули 50 обвинувачень у вбивстві.

Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця
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Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця

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