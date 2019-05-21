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21 Травень 2019, Київ 11:29
Новини | Міжнародні

Нова Зеландія: нападника на мечеті у Крайстчерчі офіційно звинуватили у тероризмі

28-річному австралійцю Брентону Тарранту висунули звинувачення в 51-му вбивстві і 39-ти замахах на вбивство

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Поліція Нової Зеландії заявила, що нападник на мечеті у Крайстчерчі офіційно звинувачений в тероризмі. 21 травня поліція уточнила, що австралійцю Брентону Тарранту висунули звинувачення в «участі у терористичному акті». Він, зокрема, звинувачений в 51-му вбивстві і 39-ти замахах на вбивство. Звинувачення в тероризмі передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

28-річного Тарранта звинувачують у вбивстві понад півсотні людей і пораненні десятків інших під час нападу на дві мечеті в місті Крайстчерчі 15 березня. Цей напад став найбільшим за кількістю жертв в історії Нової Зеландії. Кілька тижнів потому парламент Нової Зеландії проголосував за заборону напівавтоматичної зброї.

Таррант має постати перед судом у червні.

Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця
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Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця

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