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22 Березень 2019, Київ 09:41
Новини | Міжнародні

У Новій Зеландії відбулася загальнонаціональна молитва після нападу в мечетях

Муфтій Зіяд Рават проводить молитву перед імпровізованим меморіалом біля мечеті Аль-Нур, Крайстчерч, Нова Зеландія, 19 березня 2019 року

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Люди у всій Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом (це 2:30 ночі за Києвом). Прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн і тисячі інших людей зібралися в парку Крайстчерча напроти мечеті Аль-Нур.

Десятки тисяч людей спостерігали ці події по телебаченню або слухали по радіо.

21 березня Джасінда Ардерн оголосила, що Нова Зеландія заборонить продаж штурмових гвинтівок і напівавтоматичної зброї після стрілянини у двох мечетях в Крайстчерчі, внаслідок якої загинули 50 людей.

Початок судового процесу над підозрюваним у нападі, 28-річним австралійцем Брентоном Таррантом, запланований на 5 квітня.

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