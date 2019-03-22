У Новій Зеландії відбулася загальнонаціональна молитва після нападу в мечетях

Люди у всій Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом (це 2:30 ночі за Києвом). Прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн і тисячі інших людей зібралися в парку Крайстчерча напроти мечеті Аль-Нур.

Десятки тисяч людей спостерігали ці події по телебаченню або слухали по радіо.

21 березня Джасінда Ардерн оголосила, що Нова Зеландія заборонить продаж штурмових гвинтівок і напівавтоматичної зброї після стрілянини у двох мечетях в Крайстчерчі, внаслідок якої загинули 50 людей.

Початок судового процесу над підозрюваним у нападі, 28-річним австралійцем Брентоном Таррантом, запланований на 5 квітня.