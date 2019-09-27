Колишні американські солдати та їхні зв’язки з українськими ультраправими організаціями

Колишній солдат американської армії, який воював у складі крайньоправого українське напіввійськового формування, і якого пов’язують зі змовою у плануванні підриву у США, минулого року, був затриманий в Україні через звинувачення у вбивстві.

29-річний Крейґ Ланґ – один з двох ветеранів армії, причетних до вбивства пари у 2018 році. Про це свідчить кримінальна скарга, подана до Окружного суду США у Флориді, де й сталося вбивство.

Ця справа є лише однією зі зростаючої кількості випадків за участю колишніх американських ветеранів та екстремістів, а також прихильників ідеї верховенства білої раси, які в останні роки побудували відносини з українськими ультраправими групами.

Ланґа, який станом на 26 вересня перебував в українській в’язниці, також пов’язують з іншим американським солдатом Джарретом Вільямом Смітом, якого затримали 21 вересня в Канзасі. Він просив Ланґа про допомогу в поїздці до України, щоб воювати у складі іншої правої напіввоєнізованої групи. Його судитимуть у федеральному суді Канзасу.

Відповідно до кримінальної скарги Флориди, Ланґа та іншого колишнього солдата армії США Алекса Цвіфельхофера звинувачують у тому, що у 2018 році вони спочатку пограбували, а потім вбили пару у Флориді. Вони намагалися отримати гроші для поїздки до Венесуели, щоб «взяти участь у збройному конфлікті проти Боліварської Республіки Венесуела».

В документах сказано, що у вересні 2016 року, коли Цвіфелхофер повертався до США, він повідомив агентам з ФБР та митній службі США, що разом із Ланґом він воював в Україні в групі, яка називається «Правий сектор».

«Правий сектор» спочатку був альянсом ультранаціоналістичних угруповань, що утворилися під час Євромайдану в листопаді 2013 року. Пізніше, після того, як Росія підтримала сепаратистську війну на сході України у квітні 2014 року, «Правий сектор» перетворився на добровольчий бойовий батальйон.

Підрозділ швидко завоював собі репутацію непокірного, коли воював разом з українськими урядовими силами. Зрештою підрозділ розділився на дві частини. Одна половина була підконтрольна Міністерству оборони, а інша залишилася неофіційною волонтерською групою.

Пізніше Цвіфелхофер та Ланґ вирушили до Кенії, де вони хотіли воювати проти терористичної групи «Аль-Шабаб», яка була пов’язана з «Аль-Каїдою». Але їх там затримали та депортували назад до США.

Колишні американські солдати вже були на «радарі» американських слідчих після того, як у 2017 році їх затримали кенійські органи влади, коли вони намагалися потрапити до Південного Судану, йдеться у скарзі.

В документі сказано, що Ланґу і Цвіфелхоферу пред’явили звинувачення, які включають змову у вчиненні насильства, але не фактичні звинувачення у вбивстві пари у Флориді у 2018 році.

У скарзі сказано, що Цвіфелхофера утримують в ізоляторі Вісконсина, поки Ланґ перебуває в Україні.

«Дуже гарний спеціаліст»

Ігор Скрицький – дядько дівчини Ланґа у Києві, яка є українкою. Він допомагає американцю. Як він пояснив в коментарі Радіо Свобода, станом на 26 вересня Ланґ перебував у в’язниці і чекав судового засідання в центральному українському місті Вінниця.

Скрицький сказав, що Ланґ говорив з ним про справу у вбивстві у Флориді, «але він заперечує будь-яку причетність».

Мамука Мамулашвілі, який командував групою прокиївських іноземних бійців у Грузинському легіоні і підтримує зв’язок зі Скрицьким та партнером Ланґа, заявив, що українські прикордонники затримали американця, коли той повертався з Молдови десь протягом останніх кількох тижнів.

Він повідомив Радіо Свобода, що прикордонники затримали Ланґа на основі міжнародного ордеру.

Мамулашвілі заявив, що, покинувши «Правий сектор», Ланґ приєднався до його легіону іноземних бійців. Він назвав Ланґа «дуже хорошим фахівцем».

«Він довго не був з нами, але як про солдата я не можу сказати про нього нічого поганого», – зауважив він.

Мамулашвілі зазначив, що йому невідомо про проблеми Ланґа з українськими та американськими правоохоронними органами. Він повідомив, що перед тим, як Ланґ воював разом з ним на сході України, Служба безпеки України здійснювала його перевірку.

«Вони не побачили нічого в ньому поганого, – сказав Мамулашвілі про СБУ. – Він був на контракті [українського війська]».

Служба безпеки України не відповіли на запит про коментар.

Ім’я Ланґа також з’явилося у кримінальній скарзі, поданій у Канзасі на початку цього тижня проти Сміта.

Згідно з цими документами, 24-річний Сміт, який служив на сусідній армійській базі, у 2016 році та пізніше висловлювався у фейсбуці, що йому було цікаво поїхати в Україну для боротьби у складі батальйону «Азов». Це інший воєнізований підрозділ, який воював проти підтримуваних Росією сепаратистів, а також підтримує ультранаціоналістичну ідеологію.

Правозахисні групи звинувачували батальйон «Азов» у вчиненні воєнних злочинів.

У скарзі сказано, що Сміт переписувався з Ланґом, оскільки Сміт шукав допомоги в подорожі до України.

В одній з розмов від 23 червня 2016 року Сміт написав: «Жодного попереднього військового досвіду, але якщо я не зможу знайти місце в Україні до жовтня, я вступлю в армію ... Воювати – це те, що я хочу робити. Я готовий слухати, вчитися та тренуватися. Але працювати з вогнепальною зброєю теж мені підходить».

Відповідно до скарги, Ланґ відповів: «Гаразд, я зв’яжу вас з хлопцем, який підбирає людей. Він, швидше за все, додасть вас незабаром [...] Також є попередження: якщо ви потрапите до цього підрозділу, а уряд прийде його закрити, вас попросять воювати. Вас також можуть попросити вбити певних людей, які в немилості певних груп».

Прокурори також сказали, що Сміт обговорював план вбивства так званих «антифа», тобто лівих активістів, які часто беруть участь у жорстокому протистоянні з правими групами.

Сміт також нібито описував, як створити бомбу, яку можна було підірвати за допомогою мобільного телефону. Він також нібито запропонував побудувати «автобомільну бомбу» та націлити на неназвану американську мережу новин.

Проблема стосовно того, що американські організації, які підтримують ідею верховенства білої раси, залучаються до українських груп, викликає занепокоєння. Це питання було порушено американськими правоохоронними органами у 2017 році.

Того року ФБР попередили, що, як вважають, військове крило «Азова» «брало участь у навчанні та радикалізації американських організацій за верховенство білої раси, що базуються в США». Заява була частиною справи проти чоловіка з Каліфорнії, який їхав до Києва для участі в бойовому клубі з українськими ультранаціоналістами.

Приймати в себе бійцівські клуби є частиною діяльності «Азова», націленої на організації-однодумців, про що Радіо Свобода повідомляло у 2018 році.

Політичне крило під назвою «Національний корпус» було засноване колишнім командиром батальйону «Азов» Андрієм Білецьким. Державний департамент США позначив його як «націоналістичну ненависницьку групу».