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21 Жовтень 2019, Київ 15:08
Політика

40 конгресменів США вимагають внести «Азов» до списку іноземних терористичних організацій

Полк Національної гвардії України «Азов»

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40 членів Палати Представників Сполучених Штатів підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» та дві європейські праворадикальні організації до переліку іноземних терористичних організацій.

Конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз опублікував лист, який підписали 39 конгресменів – колег по Демократичній партії, в якому вони вимагають внести полк Національної гвардії України «Азов» до списку іноземних терористичних організацій.

«Сьогодні, якщо американський громадянин присягає на вірність Ісламській державі і поширює їхні повідомлення про терор, в уряду є декілька інструментів, як протистояти загрозі. Однак якщо той самий американський громадянин присягає на вірність насильницькій білій екстремістській групі закордоном і розповсюджує їхню терористичну риторику, федеральний уряд не має доступу до тих же інструментів», — мовиться у листі.

До списку іноземних терористичних організацій, куди вимагають включити «Азов», входять екстремістські угруповання «Ісламська держава», «Аль-Каїда», «Хамас», «Хезболла», «Боко Харам» та інші. З європейських організацій у списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) та ЕТА (терористична організація, що виступає за незалежність Країни Басків).

Чим пояснюють таке звернення?

«Батальйон Азов» є відомою ультранаціоналістичною міліцейською організацією в Україні, яка відкрито запрошує неонацистів до своїх лав. […] У відносно короткій історії цієї групи ООН зафіксувала порушення прав людини та випадки тортур. Попри ці факти, згідно з даними ФБР, «Азов» рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян протягом років», — пишуть у зверненні конгресмени.

Конгресмени також стверджують, що існує зв’язок між «Азовом» і терористом, який влаштував стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року.

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«В своєму маніфесті стрілець згадував, що тренувався разом із «батальйоном Азов» в Україні та постійно носив символ, пов’язаний із ними. Обидва стрільці в містах Повей, Каліфорнія та Ель-Пасо, Техас, казали, що на них прямо вплинув теракт у Крайстчерч. Зв’язок між «Азовом» і терактами в Америці очевидний», – стверджують американські законодавці.

Крім «Азову», конгресмени просять внести у список терористичних організацій праворадикальні Nordic Resistance Movement (Нордичний Рух Спротиву) зі Швеції та National Action (Національна Дія) з Великої Британії.

Які критерії для внесення у список Держдепартаменту США?

Туди вносять іноземні організації, які залучені або мають наміри долучитись до тероризму, і становлять загрозу для громадян США, або для національної безпеки, міжнародних відносин чи економічних інтересів Сполучених Штатів.

Ініціатор звернення конгресмен Макс Роуз у своєму твітері написав так: «Насильницькі групи білих націоналістів відповідають усім критеріям Держдепу для внесення у список іноземних терористичних організацій, але з якоїсь причини в Держдепі відмовляються визначати такі групи терористами (якими вони є), перешкоджаючи можливості правоохоронних органів захищати нас».

У 2018 році Конгрес США уже заборонив використовувати кошти з американської військової допомоги для України – «для озброєння, тренування чи іншої підтримки» полку «Азов».

Конгресмени США не дають американську зброю «Азову» (відео)
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Конгресмени США не дають американську зброю «Азову» (відео)

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Радіо Свобода звернулося за коментарем до полку Національної гвардії України «Азов». Там повідомили, що готують заяву-реакцію на звернення американських конгресменів.

Офіційний сайт «Азова» повідомляє, що датою заснування підрозділу є 5 травня 2014 року.

«Тоді небайдужі молоді люди з різних куточків України згуртувалися для її захисту від окупанта. За увесь час ми пройшли чималий тернистий шлях: від «чорних чоловічків» без військового досвіду, але з палаючими серцями, до професійного і вмотивованого військового підрозділу. Як і всі добровольчі батальйони, на початку свого існування АЗОВ забезпечувався лише зусиллями волонтерів», – мовиться на сайті.​

  • 17 вересня 2014 року відбулася реорганізація батальйону «Азов» та створення на його базі однойменного полку.
  • 11 листопада 2014 поку полк «Азов» перейшов до складу Національної гвардії України, у його складі створили артилерійський, танковий та інші підрозділи.
  • У лютому 2015 року «Азов» здійснив контрнаступ, так звану Павлопіль-Широкинську операцію, в ході якої звiльнили шістьнаселених пунктів, взяті пiд контроль стратегiчнi широкинськi висоти, що дало можливість захистити Маріуполь від обстрілів проросійських гібридних військ.
  • У жовтні 2018 року полк «Азов» взяв участь у військових навчаннях на узбережжі Азовського моря разом із підрозділами ЗСУ, НГУ та ДПСУ які входять у тактичну групу «Маріуполь» оперативно-тактичного угрупування «Схід».

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  • 21 листопада 2018 року батальйонно-тактична група «Азову» у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені. князя Острозького взяла участь у бойовому злагодженні на полігон поблизу селища Гончарівське Чернігівської області.
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  • 16 січня 2019 року «Азов» приступив до виконання бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил на ділянці відповідальності «Світлодарська дуга».

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