Жовтень в обороні Донецького аеропорту: хронологія подій у розповідях учасників

Виповнюється 5 років жовтневим боям за Донецький аеропорт. У 2014 році перед днем народження президента Росії Володимира Путіна, російській ЗМІ повідомили, що «аеропорт взят». Однак, попри постійні атаки із застосуванням важкої техніки і штурми, українські воїни у повному оточенні утримали аеропорт. Радіо Свобода склало хронологію жовтневих боїв за ДАП із розповідей учасників.

1 жовтня 2014 року російські гібридні сили продовжували атакувати Донецький аеропорт. На той час там були бійці 3-го полку спецпризначення і бійці «Правого сектору». Загалом за добу ДАП атакували чотири рази.

2 жовтня – вночі відбулася ротація, на оборону ДАПу заступили бійці десантники 79-ї аеромобільної бригади. Бійці «Правого сектору» розвели їх по позиціях. «Свіжі сили» почали облаштовуватися, а о 6-й ранку вже розпочався новий масований наступ. Підконтрольні Росії бойовики, серед яких було багато громадян Росії, за деякими даними і спецпризначенці Російської Федерації, а також донецькі «сепаратисти» почали обстрілювати аеропорт з танків (2-х, за іншими джерелами з 4-х – ред.), а також із зенітних установок ЗУ-23-2. За добу відбулося два штурми. Російські гібридні сили із втратами відступили.

«Танк зробив близько 30 пострілів. Мабуть, повністю відстріляв весь свій БК (боєкомплект – ред.) Лупив по нас – лупив, а потім почала працювати «сєпарська» артилерія. Десь півгодини все це тривало, а тоді «сєпари» влаштували щось на зразок димової завіси. Коли артилерія затихає, перестає працювати, це сигнал прислухатися – зараз в атаку піде піхота. Щоб не покласти свою ж піхоту, артобстріли припиняють. І тоді піхота йде на штурм», – так пригадує 2 жовтня 2019 року у ДАПі контрактник 79-ї окремої аеромобільної бригади Ярослав Погорелий.

Читайте тут: «Ми були дуже мотивовані і хотіли цю битву виграти» ­– «кіборг» Погорелий

3 жовтня речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики, які атакують Донецький аеропорт, отримали російські безпілотникита військову техніку. А увечері медіацентр АТО поширив інформацію, що частина старого терміналу ДАПу палає. Під час штурму бойовики застосували проти українських військових димові шашки та під їх прикриттям захопили перший поверх. Українські військові провели контратаку і відтиснули супротивника. У цих боях, за деякими даними, загинули 5 п'ятеро українських бійців.

«3 жовтня був важкий бій. Ми відбили штурм. «Сєпари» зазнали великих втрат й не могли наступати. Добре спрацювала наша артилерія й підбила їхні танки. І це навіть ще не був день народження «товариша» Путіна. Ми з новин чули, що «Гіві» з «Моторолою» обіцяли на день народження «Владіміра Владімирича віджати» аеропорт. Тож ми готувалися до тяжких боїв і чекали якихось конкретних дій з боку сепаратистів», – розповідає десантник Ярослав Погорелий.

А ось як пригадує 2, 3 жовтня 2014 року доброволець, тогочасний боєць 79-ї бригади Віталій Горкун із позивним «Гарік». ​

«Ми зайшли у новий термінал, перечекали, а тоді вийшли і почали розвантаження. Наші БТР-80 були повністю укомплектовані БК (бойовим комплектом), ми ж розуміли, куди їдемо. Розвантажили боєприпаси, й нас розподілили, хто і де буде. Ми під’їхали у старий термінал, а там хлопці вже приготували «двохсотих». От ми на ту ж «коробочку» завантажили загиблих: там були і хлопці з «Правого сектору», і спецпризначенці 3-го полку. Поклали й відправили. І якось дуже швидко все закрутилося: поки зайшли, поки всередині облаштувались – раз, і з 3-го полку спецназу вже у терміналі нікого і не залишилося. Нам тоді «Правий сектор» дуже допоміг», – розповів Радіо Свобода Віталій Горкун.

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3 жовтня 2014 року, рятуючи пораненого побратима «Денді», від осколкового поранення сонної артерії у старому терміналі, загинув один із наймолодших «кіборгів» дев'ятнадцятирічний Святослав Горбенко із позивним «Скельд» і Сергій Андрєєв із позивним «Каспер». Обоє були бійцями ДУК ПС.

З жовтня загинув і капітан 3-го полку спецпризначення Ігор Литвинов.

4 жовтня вранці прес-центр РНБО оприлюднює інформацію про 1 загиблого та 3-х поранених український бійців. З боку російських гібридних сил, за даними РНБО, загинуло «12 терористів». Того ж дня вдалося провести часткову ротацію сил АТО, завезти їжу, воду та боєкомплект.

вранці прес-центр РНБО оприлюднює інформацію про 1 загиблого та 3-х поранених український бійців. З боку російських гібридних сил, за даними РНБО, загинуло «12 терористів». Того ж дня вдалося провести часткову ротацію сил АТО, завезти їжу, воду та боєкомплект. 5 жовтня вранці бойовики здійснили дві атаки. «О 5:10 була перша атака з танками та стрілецькою зброєю. Піхота пішла за підтримки танків, як завжди. Друга атака була о 9:50. Танки вийшли на вогневі позиції і почали бити прямою наводкою по терміналах», – повідомив Речник штабу АТО Владислав Селезньов. Увечері розпочався посилений тривалий штурм Донецького аеропорту. «Кіборги» відбили атаку при вогневій підтримці українських підрозділів у Пісках.

вранці бойовики здійснили дві атаки. «О 5:10 була перша атака з танками та стрілецькою зброєю. Піхота пішла за підтримки танків, як завжди. Друга атака була о 9:50. Танки вийшли на вогневі позиції і почали бити прямою наводкою по терміналах», – повідомив Речник штабу АТО Увечері розпочався посилений тривалий штурм Донецького аеропорту. «Кіборги» відбили атаку при вогневій підтримці українських підрозділів у Пісках. 6 жовтня РНБО повідомило, що злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту – «у задовільному стані і може приймати навіть важкі літаки із озброєнням та військовою технікою». Цього ж дня президент Росії Володимир Путін провів нараду щодо ситуації із Донецьким аеропортом.

Про те, як конвої восени 2014-го проривалися під обстрілами у ДАП, розповів у 2015 році Радіо Свобода Валерій Логінов, офіцер 4-ї роти 95-ї окремої аеромобільної бригади з позивним «Аскольд»

«Нашим екіпажам доводилося прориватися на ДАП практично кожної ночі. Спершу було важко, бо противник вів активний вогонь із будівлі, що стояла за старим терміналом. Звідти по нас дуже щільно працював кулемет «Утьос». З боку «Спартака» виїжджала важка броньована техніка. А що таке БТР проти танка?!», – згадує «Аскольд».

Більше читайте тут: «Одного нашого задушили, іншого спалили – ось із ким ми воюємо» – «Аскольд»​

Оборонець Донецького аеропорту із 79-ї ОАрБ із позивним «Скорпіон» розповів Радіо Свобода, що бойовики затято штурмували Донецький аеропорт, намагаючись захопити його до дня народження Володимира Путіна (7 жовтня –ред.).

«Я був у Донецькому аеропорту з 2 до 10 жовтня. Разом із 2-ою ротою ми потрапили туди. У цей період сепаратисти його (аеропорт – ред.) активно штурмували, у них було завдання – «віджати» аеропорт до дня народження Путіна. Ще йшов перерозподіл кордонів цих незрозумілих «республік». Так от, щоранку приїжджали три автівки з сепаратистами, вивантажувалися і йшли на нас штурмом. Ми їх знищували. Наступного дня все повторювалося знову», – розповів «Скорпіон».

Читайте тут: Вони хотіли захопити аеропорт до дня народження Путіна – «кіборг» «Скорпіон»

7 жовтня представник полку особливого призначення «Азов» Андрій Дзиндзя заявив, що у боях за аеропорт Донецька тільки в останні дні загинуло понад чотири сотні бойовиків. «У терористів в Донецьку почалася паніка. У морзі нарахували 427 терористів, яких привезли з аеропорту, і це тільки за вихідні дні. Бійці «Мотороли», які поранені лежать у лікарні, кажуть, що їх зливають і сьогодні буде їх останній бій».

Коли безперервні штурми Донецького аеропорту не досягли результату, а обернулися великими втратами, у середовищі бойовиків російських гібридних сил почав ширитися міф про те, що ДАП захищають роботи – «кіборги».

«Як вдалося піймати більш-менш нормальний сигнал, я з телефона заходжу в інтернет, читаю стрічку новин, а там: «Кіборги, кіборги, кіборги. Думаю, а хто же це такі взагалі, ці «кіборги»? А потім дізнаюсь, що це ми!...Я був приємно вражений», – розповів Радіо Свобода оборонець ДАПу, боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади на псевдо «Гриня» – Олександр Животовський.

Читайте тут: «Думаю, хто ті «кіборги»? А потім розумію, що це ми!» – боєць «Гриня»

За версією «Барса» із ДУК ПС, захисників ДАП «почали називати кіборгами після бою, коли бійцям ПС на посту «Єнот» у старому терміналі разом з іншими захисниками вдалося відбити атаку омського спецназу».​

8 жовтня Служба безпеки України заявила, що бойовиками терористичної організації «ДНР» під час відступу після бойових зіткнень із силами АТО» залишили зброю російського виробництва». Уночі проросійські угрупування здійснювали ще одну спробу захопити аеропорт.

Служба безпеки України заявила, що бойовиками терористичної організації «ДНР» під час відступу після бойових зіткнень із силами АТО» залишили зброю російського виробництва». Уночі проросійські угрупування здійснювали ще одну спробу захопити аеропорт. Вранці 9 жовтня , як повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, через пункт пропуску «Ізварине» з Росії «увійшла колона техніки із зброєю. Довезені набої, міни, снаряди та техніка перекидаються в район Донецького аеропорту.

, як повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» через пункт пропуску «Ізварине» з Росії «увійшла колона техніки із зброєю. Довезені набої, міни, снаряди та техніка перекидаються в район Донецького аеропорту. 10 жовтня 2014-го року генерал Микола Маломуж повідомив в ефірі Радіо Свобода, що українських військових, котрі утримують Донецький аеропорт, обстрілюють із російської системи «Тюльпан».

«Застосовувались танки, БТР, самохідні артилерійські установки. Згодом почали застосувати системи «Град», «Ураган». А тепер підтягнули систему «Тюльпан», надзвичайно потужну, з боєзарядами до 130 кілограмів, які використовуються для нанесення ударів по бліндажах, укріплених спорудах. На озброєнні української армії «тюльпанів» немає. Це російська зброя», – сказав Маломуж.

На запитання Радіо Свобода про те, чи справді «взяття» Донецького аеропорту російські гібридні сили хотіли приурочити до дня народження Володимира Путіна, Микола Маломуж відповів: «За нашими оперативними даними, з боку російського керівництва було чітко поставлене завдання: задіяти усі сили в минулий четвер і п’ятницю, щоб захопити аеропорт до суботи й неділі. Щоб 100% був контроль РФ. Мало того, російські ЗМІ оголосили ще в п'ятницю увечері, що аеропорт уже захоплений. І вже, фактично, доповідали про це президенту РФ, який перебував в Сибіру. Але цього не відбулося. Для Росії це був великий провал».

Читайте тут: По Донецькому аеропорту стріляють з російського «Тюльпана» – Маломуж

11 жовтня бойовики здійснили чергову спробу штурму аеропорту і зазнали значних втрат.

12 жовтня президент України Петро Порошенко висловився про оборонців Донецького аеропорту так: «Наші відважні воїни героїчно тримають оборону Донецького аеропорту, який вже став символом мужності і героїзму. З вражаючими мужністю і відвагою. Українськими кіборгами прозвали вороги цих героїв. Карбувати їхній подвиг в літописі української бойової слави треба буде золотими літерами. Держава належним чином оцінить їх мужність».

президент України Петро Порошенко висловився про оборонців Донецького аеропорту так: «Наші відважні воїни героїчно тримають оборону Донецького аеропорту, який вже став символом мужності і героїзму. З вражаючими мужністю і відвагою. Українськими кіборгами прозвали вороги цих героїв. Карбувати їхній подвиг в літописі української бойової слави треба буде золотими літерами. Держава належним чином оцінить їх мужність». 13 жовтня після артилерійської підготовки бойовики вчергове атакують Донецький аеропорт, штурм відбито.

Читайте ще: Захисникам Донецького аеропорту відступати нікуди – «кіборг»

Уночі з 14 на 15 жовтня бойовики знову штурмують ДАП під прикриттям артилерійського та мінометного вогню. Оборона Донецького аеропорту відбувалася у особливих умовах: масованим вогнем накривалося приміщення, яке фактично не мало міцних стін, які б слугували укриттям; оборонці ДАПу фактично вели бойові дії в оточенні; кожна ротація, кожне вивезення поранених і убитих, кожне підвезення їжі, води і БК відбувалося під обстрілами із прямою загрозою для життя. Усі, хто їхав у ДАП, робили це добровільно.

Про те, як відбувалися заїзди в ДАП розповів Радіо Свобода боєць 74-го окремого розвідувального батальйону Михайло Кучерявенко.

«Посідали в три БТРи, по сім чоловік в кожен, повідкривали верхні люки, щоб усі не погоріли, якщо влучить снаряд, і поїхали. Коли виїхали на злітну, БТР набрав такої швидкості (а це ніч, фари вимкнені), що я навіть почав молитися. Пам'ятаю, поставив руку перед очима, щоб якщо броню проб'є, то хоч очі вціліли. Ми під'їхали до нового терміналу, десантники вже зайняли кругову оборону. І тут почалася така стрілянина, що стало світло ніби вдень», – згадує Кучерявенко.



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15 жовтня на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що на території аеропорту в даний час перебувають тільки українські військові: «Всі, хто намагався захопити аеропорт, зараз або вбиті, або відступили»

У цей час в Донецький аеропорт заїхав воєнний фотограф The Los Angeles Times Сергій Лойко. Він пробув у ДАПі чотири дні і зробив там багато портретних та сюжетних фотографій. he Los Angeles Times опублікувало пізніше репортаж Сергія Лойка з Донецького аеропорту і весь світ дізнався про подвиг українців у стримування російської агресії.

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16 жовтня бойовики підігнали до аеропорту бульдозер, щоб використати під час штурму. Бульдозер був виведений з ладу в ході бойових зіткнень.

Всередині жовтня на оборону ДАПу заїхав Георгій Турчак, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.

«Заїхали у Донецький аеропорт ротою десь у середині жовтня. Ми туди каталися, конвої тягали. Ми туди приїхали, бо спалили БТР 79-ї бригади разом з десантом повністю, а вони 95-ту бригаду підтримували. У 93-ї зламалася техніка, вони танками заїжджали, колонами на злітку. Все вивантажували, потім назад їхали, а їх там палили, стріляли по них. У нас там Ігор «Єнотик» був такий, щебінь возить зараз і до війни. Він був водієм БТР. Каже: «Давайте, я сам на БТР туди і назад». Кажу: «Не боїшся?». Каже: «Боюсь, але спробую». Так ми і ганяли: туди і назад. БТР «на всю» під 100 кілометрів «лупить» і вони не встигали «крапіву» розвернути і націлиться. Так, формат «доставки» в ДАП помінявся повністю. Потім команда заїжджає, ну і все: «погнали», – розповідає Турчак.

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17 жовтня став днем найінтенсивнішого обстрілу ДАПу з початку війни, ймовірно із застосуванням великих артилерійських систем, танків та САУ.

«Таких повномасштабних бойових дій із застосуванням реактивної артилерії, я не бачив ні в Африці, ні в Косові. Ця війна співставна з Другою світовою», – свідчить десантник Сергій Танасов, сержант 79-ї окремої аеромобільної бригади з позивним «Танас».

Читайте тут: Ірак порівняно з Донбасом – це «просто вийти на полігон і постріляти» – «кіборг» «Танас»

А ось як описував ситуацію у ДАПІ науковець, фізик, старший лейтенант ЗСУ Дмитро Сорока.

«Патронів достатньо, техніка підходить… Я дзвонив в приймальню штабу АТО, говорив, що якщо додадуть кілька танків і декілька сотень чоловік, це буде стримуючим фактором. Бойовики розуміють, що коли в аеропорту або поруч є 7-10 танків, то їм двома чи трьома танками заїжджати не варто… Там зараз десантники, спецпризначенці. Іноді буває зв'язок із жителями Донецька по телефону, іноді нам дзвонять і розповідають, що з парку імені Щербакова звезено понад сто постраждалих і поранених з боку «ДНР». І ми розуміємо, що коефіцієнт 1/5 або 1/7. Не менше. За одного вбитого з нашого боку бойовики втрачають 5-6 своїх. Ми чули, що керівництво, ті, хто штурмує аеропорт, – росіяни, але приєднуються місцеві з Донбасу», – розповів про цей день Сорока із позивним «Ворон».

19 жовтня при відбитті атаки російських збройних формувань на Донецький аеропорт загинув боєць Петро Максименко .

при відбитті атаки російських збройних формувань на Донецький аеропорт загинув боєць . 20 жовтня відбулося два штурми аеропорту із використанням гранатометів та мінометів. Усі атаки оборонці ДАПу успішно відбили.

Медичну допомогу оборонцям ДАП у ці дні надавав лікар Сергій Архангельський, начмед 2-го батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади з позивним «Наркоз». Ось як він казав про пережите у Донецькому аеропорту.

21 жовтня батальйони російських гібридних сил «Оплот» та «Восток» здійснили дві спроби штурму Донецького аеродрому, але зазнали втрат і відступили. Їх направили на доукомплектування та поповнення бойовою технікою із території Росії.

«В основному, несли втрати сепаратисти. Кожну їхню спробу штурму із залученням живої сили, наша артилерія дуже вміло і щільно «клала». У пам’яті закарбувалися танкові атаки, коли на очах руйнувалися стіни й утворювалися діри. Запам’яталися, як стріляють 120-ті міномети з посиленим зарядом, а на стелі – діра. Запам’яталися нічні атаки, коли все виблискує, стріляє, рикошетить. Пам’ятаю, починається атака, ми ще не бачили ворога, по нас просто стріляють з усіх боків. Я кажу: «Хлопці, зараз будемо 3D- фільм дивитися зі спецефектами. Бойовик». І ми сидимо і дивимось, як це все «залітає», – так згадує про жовтень у ДАПі один боєць 74-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ.

Читайте ще: LifeNews знімала «захоплення» аеропорту, інсценуючи події – боєць Ігор

22 жовтня незаконні збройні формування російських гібридних сил намагалися штурмувати диспетчерську вежу, але після втрат відступили.

23 жовтня бойовики знову обстріляли ДАП попри «режим тиші», який вони самі і запросили. Українські сили підбили БТР нападників.

24 жовтня бойовики «ДНР» перекрили північну частину Київського району Донецька, щоб повністю заблокувати всі підходи до аеропорту, «Беруть аеропорт в кільце, поставили танки, і тому перекрили дорогу», – писали донеччани. Цього дня президент Росії Володимир Путін заявив, що українські війська мають залишити Донецький аеропорт на основі Мінських домовленостей.

25 жовтня російський журналіст Тимур Олевський (тепер ведучий телеканалу Радіо Свобода «Настоящее время» –ред.), який 24 жовтня був у Донецьку та в Донецькому аеропорту повідомив, що спостерігав, як бойовики обстрілюють один одного із різних районів Донецька, а після того розпочинали атакувати аеропорт. ро

«Вони діяли дивно – декілька годин обстрілювали власні позиції з Градів та мінометів. Таке враження, що одне угруповання воювало з іншим та било по тим місцям міста та будівлям аеропорту, де українських військових немає». А українська армія, за словами Олевського, відстрілюється обережно, «це дійсно точкові постріли і вони припиняються тільки-но припиняється обстріл з іншого боку».

26 жовтня відбулися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради України. Оборонці ДАПу жартували, що вони голосують «невпинно», утримуючи летовище.

відбулися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради України. Оборонці ДАПу жартували, що вони голосують «невпинно», утримуючи летовище. 27 жовтня українські військові провели успішну операцію із ліквідації бази бойовиків біля Донецького аеропорту. Це зробили чотири українські танки.

30 жовтня бойовики тричі обстріляли українські підрозділи, точним вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків нейтралізовані.

бойовики тричі обстріляли українські підрозділи, точним вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків нейтралізовані. 31 жовтня «кіборги» повідомили, що під час одного з нападів бойовиків на Донецький аеропорт українські військовики запропонували здатися ворогам, котрі потрапили у безвихідне становище.

«Один з них був тяжкопоранений, наші повезли його до лікарні, але по дорозі він помер. При ньому були: табельна зброя, військовий квиток, паспорт громадянина РФ, а також індивідуальний жетон».

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Донецький аеропорт