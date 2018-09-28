Він згорів у підбитому російським танком БТРі. Кіборг «Хортиця» про Олександра Пивоварова

Меморіальну дошку бійцю 79-ї окремої аеромобільної бригади Олександру Пивоварову готуються відкрити у Запоріжжі. Ініціатором цього, як і перейменування вулиці на його честь, виступає оборонець Донецького аеропорту В’ячеслав Зайцев, який воював під позивним «Хортиця». У річницю загибелі Олександра Пивоварова Радіо Свобода розпитало Зайцева чому важливо вшановувати пам’ять загиблих.

– Сашко, Олександр Пивоваров, як і я, був серед тих, хто добровільно пішов на фронт під час першої хвилі мобілізації у березні 2014 року. Тоді ж ще навіть добробатів не було. Ми ж і були перші добровольці, які стукалися у зачинені двері військкоматів, починаючи з 1-го березня. От тоді ми і зустрілися, і навіть жили в одному «кубрику», хоча були в різних ротах. Я у другій, він у третій.

Олександр Пивоваров один з тих, хто свідомо зробив свій вибір

Познайомилися безпосередньо у казармі 79-ї бригади у Миколаєві. Разом були десь 12 днів. Потім перетнулися вже на початку серпня у Південному котлі, а потім вже на аеродромі у Краматорську.

На навчальних стрільбах у кар'єрі «Крама» наша рота краще за всіх відстрілялася і нас відпустили у короткотривалу відпустку. Ми поїхали, а третю роту терміново відправили у ДАП. І моя ця дуже коротка відпустка перервалася телефонним дзвінком: «Їх підбив танк. Саша загинув. Усі в БТР загинули».

– Чим запам'яталося спілкування?

– Якось він дуже живо відреагував на те, що я історик, що працюю на Хортиці. Дуже хотів приїхати і подивитися Січ, побачити усі наші куточки.

Коли ми були нещодавно були у Миколаєві, то до мене підійшов хлопець, який стояв разом з Сашком у Краматорську на чатах. Він згадав, як Саша Хортицею марив.

– Чому важливо віддавати належне пам'яті загиблих? Для чого Ви особисто це робите?

– Знаєте, часто кажуть так, мовляв, я «знав його особисто і він прийняв мученицьку смерть». Але я роблю це тому, що Олександр Пивоваров один з тих, хто свідомо зробив свій вибір.

Він жив у Росії, але настільки був вражений окупацією Криму, що покинув все і приїхав штурмувати запорізький військкомат, щоб піти захищати Україну. Він залишився тоді, коли багато хто не витримав після Південного котла. Він справжній захисник своєї землі.

– Ви наполегливо ведете, і як історик, і як депутат міської ради, лінію декомунізації і вшанування пам’яті загиблих у цій війні. Важко це робити у Запоріжжі? Відчуваєте спротив і нерозуміння?

– Скажімо так – опесередковано. Відкрито не виступають, а підходять і тихо кажуть: «Слав, ми звичайно співчуваємо хлопцям на цій громадянській війні, але невже через це ціни понизяться і долар буде знов по 8 гривень»?

Але я на це не зважаю. І я не один, нас багато тут таких – умотивованих цією війною України за незалежність від «русского мира». І ми це робимо усі разом, щоб віддати належне загиблим побратимам, підтримати їхні родини і дати зрозуміти за що іде боротьба і яка ціна за це платиться. Це наша пам'ять, це приклад для інших і наступних поколінь, і це наша історія.

28 вересня виповнюється 4 роки, як загинув Олександр Пивоваров разом із побратимами. Раніше ми назвали іменем Пивоварова вулицю у Запоріжжі, а 8 жовтня плануємо урочисте відкриття меморіальної дошки. Приїде мати Сашка. Прийдуть учасники бойових дій, прийдуть ті, кому не байдуже.

Олександр Пивоваров, народився 8 вересня 1988 року у Кушугумі, що у Запорізькій області. Займався спортом і бойовими мистецтвами. Оскільки, його матір працювала у Москві, Олександр теж довгий час жив там, навчався і працював. Але він не прийняв російського громадянства і строкову службу проходив в Україні.

У соціальних мережах Аліса Віндер написала про Пивоварова так: «Він на змаганнях у Москві завжди виступав під українським прапором і усі знали, що він УКРАЇНЕЦЬ. Коли Росія «віджала» Крим він схуднув на 7 кілограмів, не міг цього перенести, не міг з цим змиритися. Він дзвонив у військкомат і вимагав, щоб його призвали. 25 березня 2014 року він пішов захищати Батьківщину. Його просили закінчити митну академію, в якій він вчився у Москві, а він сказав: «Навіщо мені освіта, якщо у мене не буде Батьківщини!» . Саша був людиною зі стержнем, сміливим і чесним. Його близькі ніяк не можуть змиритися з цією втратою».

Олександр Пивоваров був стрільцем-помічником гранатометника у 79-ій окремій аеромобільній бригаді. 28 вересня 2014 року – під час заїзду на на оборону Донецького аеропорту – БТР, у якому перебував Олександр зі своїми побратимами лейтенантом Тищиком, сержантом Златьєвим, старшим солдатом Білим, солдатом Соколачком, солдатом Завірюхою, солдатом Хроненком, був підбитий російським танком. Усі , хто був у БТРі, загинули.

Поховали останки воїна на Кушугумському кладовищі. Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно).

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