Одну з вулиць Запоріжжя назвали іменем «кіборга», який загинув під ДАП

Депутати Запорізької міської ради 22 листопада ухвалили рішення перейменувати вулицю Суворова, що Вознесенівському районі Запоріжжя, на вулицю Олександра Пивоварова. За це рішення проголосував 51 представник органу місцевого самоврядування.

«Перейменування вулиці Суворова на честь учасника бойових дій Олександра Пивоварова підтримали всі організації, чиї офіси розташовані за цією адресою (житлових будинків на вулиці немає)», – йдеться на сайті мерії.

Олександр Пивоваров народився у селищі міського типу Кушугум під Запоріжжям. Навесні 2014 року пішов служити добровольцем до 79-ої окремої аеромобільної бригади. Загинув 28 вересня 2014 року у віці 27 років біля Донецького аеропорту. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.