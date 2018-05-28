Радіо Свобода Daily: чотири роки тому відбулася перша операція оборони ДАП

«Ліверпуль» проти «Реалу»

Цього футбольного поєдинку так чекали, а тепер після його завершення ще «смакують» деталі та результати. Впевнені, що Ви вже знаєте, але все одно нагадаємо, що мадридський «Реал» переміг англійський «Ліверпуль» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся на НСК «Олімпійський» у Києві з рахунком 3:1.

За «вершкових» (як ще називають «Реал Мадрид») голом відзначився Карім Бензема та двічі забив Гарет Бейл. Його також визнано кращим гравцем матчу. На рахунку Садіо Мене – єдиний гол «ліверпульців». Тож іспанський клуб стає 13-й раз загалом та третій раз поспіль володарем Кубку чемпіонів, а Кріштіано Рональдо – перший футболіст, який п’ять разів вигравав цей трофей. Найцікавіші факти про «Реал» за лінком.

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«Не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність. Я переконаний, принаймні половина вболівальників повернуться до Києва знову», – зазначив президент УЄФА Александр Чеферін. Ми теж розпитали, скільки вболівальники витратили на свій відпочинок у Києві, а також зібрали їхні відгуки з соцмереж.

Перша операція оборони ДАП

26 травня минуло рівно чотири роки з того дня, коли бойовики російських гібридних сил зайняли новий термінал Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф’єва. Саме цю дату прийнято вважати початком оборони летовища. Тоді бойовикам за допомогою співробітника місцевого СБУ вдалось без бою взяти під контроль будівлю.

Однак уже через лічені години бойовики змушені були поспіхом залишати територію аеропорту. Вони зазнали численних втрат. За словами опитаних Радіо Свобода військових, які 26 травня 2014 року були в аеропорту, під час боїв були вбиті близько сотні бойовиків. Такі ж дані наводять ватажки угруповання «ДНР», щоправда, за їхньою версією, серед загиблих є і мирні мешканці Донецька.

Українські силовики натомість вийшли з бою без втрат, надовго закріпившись на стратегічно важливому об’єкті. Таким був результат операції, яку за підтримки штурмової авіації та бойових гелікоптерів здійснили українські силовики. Щоб відтворити перебіг операції, Радіо Свобода поспілкувалося із безпосередніми учасниками тих подій – бійцями 3-го окремого полку спеціального призначення з Кропивницького (на той час ще Кіровограда). Тоді саме вони складали кістяк оборони летовища і брали участь в операції, що стала початком тривалих та кровопролитних боїв за Донецький аеропорт.

250-річчя Коліївщини

250 років тому у травні 1768 року почалося знамените гайдамацьке повстання – Коліївщина. Ця подія увійшла не лише в історію, але й, завдяки Тарасу Шевченку – в українську літературу. На початку травня гайдамацькі загони збиралися в урочищі Холодний Яр неподалік Чигирина, а у другій половині місяця вони вирушили у похід по Правобережній Україні. Про цю подію та її місце в українській історії Радіо Свобода спілкувалося з істориком Олексієм Сокирком.

Олександр Педан про Зеленського і Вакарчука, українську політику та російську естраду

Колись його роботою були жарти про політиків, тепер друзі називають його аполітичним, а він радіє, що занурився у сферу благочинності, пов’язану зі спортом і з фізичною культурою, бо наступне покоління буде «поколінням калік, якщо не вилізуть із гаджетів». В інтерв’ю Радіо Свобода телеведучий Олександр Педан зазначив, що українці настільки зневірилися в політиках, що більше довіряють артистам. Він також поділився своїми міркуваннями щодо гастролей у Росії деяких українських співаків.

Молодіжний делегат у Конгресі Ради Європи

Демиду Майорникову – 22 роки, він народився в Алчевську Луганської області, навчався у Львові, а зараз представляє Україну на міжнародних заходах по цілому світу. Завжди хотів бути дипломатом, тому поміж навчанням постійно брав участь у міжнародних проектах та вивчав іноземні мови. Зараз Демид Майорников – координатор Молодіжної контактної групи за підтримки ОБСЄ та молодіжний делегат від України до Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Радіо Свобода поспілкувалося з молодим дипломатом та розпитало про його бачення українських проблем і про те, у чому з України можна брати приклад.

Розвивайтесь, й на досягнутому не зупиняйтесь!

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