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26 Травень 2018, Київ 08:32
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«У сфері телебачення і серіалів – відмовилися від 90% російського продукту» – Педан

«У сфері телебачення і серіалів – відмовилися від 90% російського продукту» – Педан
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Колись його роботою були жарти про політиків, тепер друзі називають його аполітичним, а він радіє, що занурився у сферу благочинності, пов’язану зі спортом і з фізичною культурою, бо наступне покоління буде «поколінням калік, якщо не вилізуть із гаджетів». В інтерв’ю Радіо Свобода телеведучий Олександр Педан зазначив, що українці настільки зневірилися в політиках, що більше довіряють артистам. Він також поділився своїми міркуваннями щодо гастролей у Росії деяких українських співаків.

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