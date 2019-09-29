Американського вояка, звинуваченого у вбивстві у Флориді, випустили з української в’язниці

Київ – Колишнього військовослужбовця Армії США, якого звинувачують у подвійному вбивстві в штаті Флорида, звільнено з української в’язниці, повідомили його адвокати. Це сталося на тлі невизначеності з приводу того, чи будуть США вимагати його екстрадиції.

Крейґ Ланґ, який воював за український правий воєнізований підрозділ ,і є одним з двох ветеранів Армії США, звинувачених у вбивстві подружжя у Флориді у 2018 році, був звільнений з в’язниці 28 вересня, сказав Радіо Свобода його адвокат Дмитро Моргун.

Моргун сказав у неділю, що суд в центральному українському місті Вінниця, де відбувалося слухання справи, також постановив тримати Ланґа під домашнім арештом. Моргун також повідомив, що Ланґ не постане перед кримінальними звинуваченнями в Україні.

Українська наречена Ланґа, Ганна Осипович, сказала Радіо Свобода, що домашній арешт має тривати 60 діб.

Моргун сказав, що незрозуміло, чи є офіційний запит з боку США на екстрадицію. Він додав, що документація щодо звинувачення надійшла з посольства США в Києві, але не перекладена українською мовою. На ці документи посилався суд, коли ухвалював рішення про звільнення Ланґа з в’язниці.

Посольство США в Києві наразі не відповіло на прохання Радіо Свобода щодо коментаря.

Справа Ланґа є однією з все більшої кількості справ, які стосуються ветеранів американської армії, американських крайніх правих екстремістів та білих супрематистів (які вважають білу расу вищою), які налагодили зв’язки з українськими ультраправими групами. Багато членів цих українських груп брали участь у п’ятирічній війні проти підтримуваних Росією сепаратистів у Східній Україні.

Згідно з кримінальною скаргою, яку подали до американського місцевого суду у Флориді, де у 2018 році сталося вбивство, Ланґ та колишній вояк Армії США Алекс Звєфелгофер, як виглядало, пограбували подружжя в Есторе (штат Флорида) з метою здобути кошти на поїздку до Венесуели аби взяти участь у бойових діях з урядовими військами та боці одного з повстанських угруповань.

Згідно зі скаргою, Звєфелгофер сказав, що він та Ланґ воювали в Україні у складі «Правого сектору».

Скарга, яку оприлюднили раніше цього місяця у федеральному суді у Флориді, каже, що Звєфельгофера утримують в спеціальному центрі у штаті Вісконсин, в той час як Ланґ був за ґратами в Україні.

Бомбова змова в Канзасі

29-річний Ланґ також пов’язаний з іншим колишнім американським військовим, який, як вважається, мав причетність до змови з метою здійснити вибух 21 вересня в Канзасі.

Цей ексвояк, 24-річний Джарретт Вільям Сміт, попросив Ланґа про допомогу для поїздки в Україну для участі в бойових діях у складі батальйону «Азов», який також вважається крайнім правим.

Сміт постав перед федеральним судом США в Канзасі 26 вересня, де не визнав себе винним за звинуваченнями у поширенні інформації про вибухівку в інтернеті і також через заяви погрозливого змісту.

Адвокат Сміта сказав, що його клієнт лише «виплескував» емоції в інтернеті, згідно з повідомленнями в ЗМІ.

Перед своїм арештом за нібито підготовку вибуху Сміт зв’язувався через соціальні мережі з Ланґом щодо приїзду до України, згідно з даними ФБР.

«Не маю військового досвіду, але якщо я не знайду місця в Україні до жовтня, мене заберуть в Армію… Воювати – ось чого я хочу», – сказав Сміт Ланґу, згідно з матеріалами ФБР.

Ланґ відповів, що скерує Сміта до хлопця, «який перевіряє людей».

«Ми хотіли одружитися»

Наречена Ланґа, Осипович, сказала Радіо Свобода, що його заарештували або 20, або 21 серпня, коли Ланґ повертався з Молдови в Україну.

Він виїхав з України для отримання нового штампу в паспорті, сказала Осипович, додавши, що новий штамп дозволив би йому залишатись довше в Києві і отримати документи для одруження.

Прикордонники затримала Ланґа через інформацію Інтерполу щодо справи у Флориді, сказала Осипович.

Вона додала, що Ланґ вже залишив крайню праву групу і викладав англійську мову в Києві. Ланґ та Осипович познайомились у червні і почали зустрічатися, сказала вона.

Як випливає з відео під час розгляду у суді, що його зняв активіст, який захищає колишній добровольців, які потрапили за ґрати, Ланґ підтвердив, що залишив «Правий сектор» і завершив участь у бойових діях через проблеми зі здоров’ям.

«Я маю проблему з моїм лівим оком. Я також часто маю проблеми з болем голови. Це, власне, через те, що я був на бойовій позиції і прилетів снаряд, розірвався і було поранення голови», – сказав він у суді через перекладача.

Ланґ також сказав, що був раніше засуджений у США за напад та порушення заборони на контакти у справі зі своєю колишньою дружиною.

Осипович сказала Радіо Свобода, що Ланґ зрідка коли говорив про своє минуле, а коли й вів про те мову, що дуже обтічно.

Вона сказала, що Ланґ запевнив її, що не має стосунку до вбивства у Флориді і вона не наполягала на тому, аби дізнатися більше.

«Все, що з знаю, що вони звинувачують його», – сказала Осипович про флоридську справу.

«Правий сектор», в якому воював Ланґ, постав з масових протестів в Україні в листопаді 2013 року. Пізніше «Правий сектор» трансформувався у добровольчий батальйон після того, як Росія спровокувала сепаратистську війну на Донбасі.

Після відходу з «Правого сектору», Ланґ воював з Грузинському іноземному легіоні, як кажуть колишні його товариші.

Проблема екстремістських груп у США, який виступають за вищість білої раси, і активісти яких поїхали до України, вже неодноразово піднімалась правоохоронними органами США – останній раз в 2017 році.

Минулого року ФБР попередила, що військове крило «Азова» як вважається, брало участь в вишколі та сприяло радикалізації базованих у США груп, які виступають за вищість білої раси.

Засновник батальйону «Азов» пізніше заснував партію «Національні дружини», яку Держдепартамент США вважає «націоналістичною групою ненависті».

Немає даних, що Ланґ висловлював расові або екстремістські погляди