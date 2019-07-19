Італійські ультраправі на Донбасі: за кого воюють і що розслідує поліція

Рим – Арешт у Турині місцевих праворадикалів та вилучення у них чисельного арсеналу зброї набув резонансу як в Італії, так і в Україні. Особливу увагу звертають на зв’язок арештантів з італійськими найманцями, які воювали на Донбасі (поліція не уточнює, на чиєму боці). Олії до вогню додав віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні (лідер націоналістичної партії «Ліга»), який днем пізніше заявив, що «йому погрожувала смертю група українців». Поліція цього не підтвердила. Радіо Свобода розбиралося, кого і за що арештували у Турині, якою мірою справа пов’язана з найманцями на Донбасі і до чого тут український батальйон «Азов».

Як повідомив антитерористичний підрозділ поліції Турина, арештували 60-літнього громадянина Італії Фабіо Дель Берджоло за утримання вдома великого арсеналу військової зброї переважно австрійського, німецького та американського виробництва. В його помешканні також виявили різні листівки, плакати зі свастикою та іншою нацистською символікою. Фабіо Дель Берджоло – колишній інспектор італійської митниці в міжнародному аеропорту Мілана, де свого часу був замішаний у шахрайстві. Він також був членом ультраправої партії неофашистів «Нова сила»( Forza nuova), від якої балотувався на парламентських виборах 2001 року.

У цій же справі затримали двох інших громадян за утримання і спроби продажу ракети класу «повітря-повітря» MATRA, яка була на озброєнні збройних сил Катару. Йдеться про 42-річного громадянина Швейцарії Алессандро Монті і 51-літнього громадянина Італії Фабіо Амаліо Бернарді. Вони виявилися власниками гаража, де зберігалася ракета французького виробництва завдовжки понад 3,5 метри.

​Телефонні розмови про оборудку

За офіційним повідомленням поліції, згадане розслідування почалося рік тому із прослуховування телефонних розмов, в яких фігурували «деякі італійські бійці неонацистських поглядів, відомих у минулому через їхню участь у збройному конфлікті в українському регіоні на Донбасі». Правоохоронці прослуховували телефон одного такого італійця (який воював на Донбасі), якому під час розмови посередник пропонував купити ракету. Звідси і вийшли на трьох згаданих вище осіб. Один із них, італієць Дель Берджоло, мав намір продати ракету французького виробництва за 450 тисяч євро. Оборудка купівлі-продажу не була реалізована. Ракету потім вилучили в гаражі на півночі у провінції міста Павії.

Варто зауважити, що троє арештованих, як свідчать повідомлення правоохоронців, не були на сході України і не мають стосунку до бойових дій. А на чиєму боці воював в Україні прослуховуваний італієць, слідчі антитерористичного підрозділу поліції Турина не уточнюють. Історія може б і лишилася у коротких повідомленнях преси, й туринські слідчі вели далі розслідування цієї справи.

Українці не погрожували Сальвіні – поліція

Але наступного дня (вівторок, 16 липня) з’явився з дивною заявою Маттео Сальвіні, скандальновідомий віцепрем’єр і міністр внутрішніх справ Італії. Звітуючи вже у Генуї про плідну роботу свої підлеглих, а саме про знахідку збройного арсеналу та арешт трьох громадян, Сальвіні повідомив, що це розслідування у Турині ініціював практично він. За словами міністра, він раніше інформував правоохоронців, що «отримав погрози смерті від групи українців». Якщо вірити словам міністра, за даними італійської преси, ймовірний колишній агент КГБ повідомив йому, що чув про підготовку замаху на життя міністра Сальвіні з боку українських націоналістів.

Як повідомляє італійська преса, посилаючись на конфіденційні джерела у прокуратурі Турина, правоохоронці не підтвердили спроби замаху на життя Маттео Сальвіні. Посол України в Римі Євген Перелигін також звернувся за поясненням до відповідних структур і не отримав підтвердження існування такої групи українських громадян. Повертаючись до заяви урядовця Сальвіні, яка сколихнула передусім українську громаду в Італії, посольство України в Римі, не дочекавшись відповіді від міністра, звернулося до нього через італійські медіа.

Ваше спростування або підтвердження такої заяви є важливим, аби уникнути шкоди як двостороннім відносинам між Італією та Україною

Дипломат Перелигін у зверненні до лідера італійського уряду закликав спростувати свої слова про «нібито українську групу», яка готувала на нього замах.

«Ваше спростування або підтвердження такої заяви є важливим, аби уникнути шкоди як двостороннім відносинам між Італією та Україною, так і іміджу української громади, яка проживає в Італії», – наголосив посол України в Італії Євген Перелигін.

Італієць з Донбасу. Хто він?

Не знайшовши підтвердження спроб замаху на політика, поліція однак продовжувала спостерігати за діяльністю п’ятьох італійців, які брали участь у боях на Донбасі. І вже внаслідок цього моніторингу виявили контакти між одним з таких колишніх учасників бойових дій (якого прослуховували) та експертом зі зброї (посередник), котрий від імені третіх осіб пропонував купити ракету. Тож, з’ясовуючи інформацію про можливий замах на Сальвіні, туринська поліція і вийшла на цього італійця, учасника війни на Донбасі, прізвище якого не називають та не вказують, кого ж він підтримував на війні в Україні. Але окремі видання в Італії, знову посилаючись на достовірні джерела у прокуратурі Турина, пишуть, що цей найманець був членом або ж близьким до батальйону «Азов» (окремий загін спецпризначення у складі Національної гвардії України). Офіційно поліція цього не підтверджує та не спростовує, посилаючись на таємничість слідства.

Справи про найманців

Тим часом антитерористичний спецпідрозділ поліції Турина за участю чотирьох прокуратур на півночі Італії зосередився на відтворенні схеми оборудки: звідки ракета класу «повітря-повітря» потрапила до країни і як раніше придбав її в Італії інший клієнт, вказують на жителя Мілана. Стосовно нього ще не відкрите кримінальне провадження. Натомість у справі почали провадження стосовно четвертого чоловіка, з котрим арештований італієць Дель Берджоло мав зустріч на міжнародній виставці у німецькому Нюрнберзі, щоб отримати контакти найманців, які воювали на Донбасі.

У контексті туринської справи доречно нагадати і про розслідування прокуратури міста Генуї схеми вербування італійських найманців-бойовиків, які воювали на Донбасі проти України, що призвело до перших арештів минулого серпня. Вже через рік, на початку цього місяця трьох громадян засудили за обвинуваченням у вербуванні та проведенні незаконних воєнних дій на користь іноземної держави. Слідчі в Генуї чітко вказали, що засуджені та інші підозрювані із середовища неонацистів воювали в Україні на боці російських гібридних сил.

У розслідуванні справи з Турина такої конкретики слідчі наразі не дають, кажуть, що тривають слідчі дії. Хоча спочатку повідомили, що йдеться про неофашистів, які воювали проти України. Потім офіційний сайт поліції повідомив, що рейди відбулися у справі праворадикалів, які ніби воювали в лавах українських сил. Остаточна редакція заяви поліції говорить просто про «учасників конфлікту на Донбасі». Ця невизначеність у формулюваннях правоохоронців викликала в соцмережах українців в Італії хвилю обурення через можливий, на їхню думку, черговий сплеск антиукраїнської пропаганди на півострові.

Відповідно до італійського законодавства, громадянам країни заборонено вербувати та брати участь у воєнних діях за кордоном на користь іноземної держави. Не йдеться тут про контрактників, які оформлюють угоди з приватними фірмами для несення військової служби за кордоном. Чи пов’язані між особою розслідування у Турині і Генуї, наразі не можна стверджувати через брак офіційної інформації від обох прокуратур.