Справа Марківа: суд ініціював відкриття справи проти ще одного українця, він повернувся додому – посол

Суд в італійському місті Павія постановив направити до прокуратури Риму подання щодо відкриття справи проти керівника бійця Національної гвардії Віталія Марківа, народного депутата Богдана Матківського – про це повідомив 13 липня посол України в Італії Євген Перелигін.

За словами дипломата, Матківський був на суді, де оголосили вирок Марківу, однак повернувся до України 13 липня.

«Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь-яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну. Єдине що, нам прийшлось перебрати багато варіантів де «переходити кордон», але врешті-решт у супроводі консулів на світанку наш захисник, а нині народний депутат, пройшов всі формальності в аеропорту Бергамо і вилетів до Києва», – повідомив посол.

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Богдан Матківський є позафракційним депутатом Верховної Ради, обраним за одним із мажоритарних округів Львівської області.

Суд в італійському місті Павія 12 липня визнав винним і засудив до 24 років ув’язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.