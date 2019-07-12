Вирок нацгвардійцю Марківу буде оскаржений – Аваков

Рішення суду в італійській Павії, який 12 липня засудив до 24 років позбавлення волі військового Національної гвардії України Віталія Марківа, буде оскаржене, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«24 роки Віталію Марківу – несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі. Боротимемося далі», – написав Аваков у твітері.

Суд в італійській Павії 12 липня засудив Марківа до 24 років ув’язнення, визнавши його винним у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році.

Це вперше за кордоном засудили українського солдата, який обороняв Україну від агресора.

«Я звичайний солдат і патріот моєї країни, довіряю італійському правосуддю і чекаю на ваше рішення», – сказав український військовий у заключному слові на суді.

Адвокат Марківа Донателла Рапетті просила суд визнати свого підзахисного невинуватим. Згідно з позицією захисту, немає підтверджень, що Роккеллі та його супутник росіянин Андрій Миронов загинули внаслідок обстрілу саме з українського боку.

Читайте також: «У загибелі італійця Марків не винен, стріляли сепаратисти» – захисна промова адвокатів на суді у Павії​

Інший адвокат, Нікколо Бертоліні Клерічі, вказував на свідчення про те, що Марків радив іншим журналістам не їхати до небезпечної зони – це, за його словами, ставить під сумнів ймовірність того, що нацгвардієць умисно міг нашкодити працівникам ЗМІ.

Водночас обвинувачення вимагало визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув’язнення.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків з українським й італійським громадянством перебував під вартою у міланський в’язниці. Протягом року, відколи триває процес у Павії, відбулися 17 засідань.