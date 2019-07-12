Італія: прокурор у справі Марківа заявив, що його здивувала суворість вироку

Прокурор у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув’язнення за обвинуваченням у причетності до вбивства італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році, заявляє, що здивований таким суворим вироком суду.

Андреа Дзанончеллі у травні просив суд дати Марківу 17 років ув’язнення, попри те, що кримінальний кодекс передбачає 24 роки позбавлення волі.

Прокурор мотивував своє рішення пом’якшувальними обставинами (Марків не мав судимості, і мав хорошу поведінку під час процесу – ред.).

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Натомість суд відкинув пом’якшувальні обставини і визнав, що Марків відігравав провідну роль в убивстві італійського репортера.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Віталій Марків вирок не коментував, а після його оголошення вигукнув: «Слава Україні», на що близько сотня українців, присутня в залі суду, відповіла: «Героям слава».

Коли Марківа вивели з зали суду, до нього пропустити його матір Оксану Максимчук. Після розмови з сином вона заявила, що він тримається бадьоро і налаштований на оскарження справи.

За словами Максимчук, італійське правосуддя «показало своє обличчя» і довело, що «не зацікавлене знайти правду», а судді, за її словами, продемонстрували неспроможність розібратися в тому, що сталося насправді.

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Адвокатові Марківа Раффаеле Делла Валле стало зле на засіданні, до нього приїхала «швидка». Після надання допомоги він заявив, що це для нього вердикт, щоб емігрувати з Італії. Захисник наголосив, що не згоден із рішенням, назвав його нелогічним і наголосив, що адвокати будуть звертатися в апеляційний суд.

Він висловив сподівання, що на апеляції в справі буде інший, «компетентніший суддя».

«​Вердикт суду присяжних у Павії є політичним і викликає зневіру в італійському правосудді. Без надії, я таки продовжуючи йти далі. Готуємо апеляцію на несправедливе рішення суду. Якби на місці Віталія був американський чи російський солдат, він був би виправданим. Це вперше в Італії, коли засудили іноземного солдата, який воював за кордоном», – сказав Радіо Свобода Раффаелле Делла Валле.

Батьки загиблого Рокеллі, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, були небагатослівними, сказали, що не мають чому радіти. Вони додали, що цей вирок підтвердив, що в Італії захищають права журналістів.

12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі. Це вперше за кордоном засудили українського солдата, який обороняв Україну від агресора.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.