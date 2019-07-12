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12 Липень 2019, Київ 21:37
Фотогалереї

У Києві вимагали звільнити нацгвардійця Віталія Марківа – фото

Близько двох сотень киян вийшли під посольство Італії в Києві, аби вимагати звільнення нацгвардійця Віталія Марківа.

Суд в італійському місті Павія 12 липня визнав винним і засудив до 24 років ув'язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році. Захист доводив його невинуватість.
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