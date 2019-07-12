У Києві вимагали звільнити нацгвардійця Віталія Марківа – фото

Близько двох сотень киян вийшли під посольство Італії в Києві, аби вимагати звільнення нацгвардійця Віталія Марківа.



Суд в італійському місті Павія 12 липня визнав винним і засудив до 24 років ув'язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році. Захист доводив його невинуватість.