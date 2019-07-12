«Італійці пішли московською слизькою стежкою»: реакції на вирок Віталію Марківу

Суд в італійському місті Павія 12 липня визнав винним і засудив до 24 років ув'язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році. Захист доводив його невинуватість.

Вперше за кордоном засудили українського солдата, який обороняв Україну від агресора. Як на це відреагували у соціальних мережах? Читайте в огляді.

Під час судового засідання 12 липня суддя надала заключне слово підсудному. Віталій Марків сказав, що він не хоче вдаватися у подробиці, оскільки його адвокати все донесли під час дебатів.

«Я звичайний солдат і патріот моєї країни, довіряю італійському правосуддю і чекаю на ваше рішення», – сказав український військовий.

Одним із першим на вирок українському нацгвардійцю відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він написав, що рішення італійського суду обов'язково будуть оскаржувати.

Народний депутат України восьмого скликання Володимир Ар'єв написав: «Любов нинішньої італійської влади до Путіна і його пропаганди сягнула непристойних меж, і це позначається на правосудді».

Речник МВС Артем Шевченко розповів про те, як Віталій Марків прямо радив італійським репортерам не їхати в цей район через активні бойові дії та велику небезпеку.

Громадський Активіст Олександр Іванов вже оголосив про акцію протесту в Києві під італійським посольством.

Жителька Італії з Буковини Оксана Трапані Гаденко поділилась своїми враженнями від засідання суду: «Залу суду ми покидали в сльозах».

Член політичної партії ВО «Батьківщина» Ігор Ходак пише: «Італійці пішли московською слизькою стежкою».

В загальному, соцмережі відреагували на вирок Марківу із жахом.

Адвокат Марківа Донателла Рапетті попросила суд визнати свого підзахисного невинуватим. Згідно з позицією захисту, немає підтверджень, що Роккеллі та його супутник росіянин Андрій Миронов загинули внаслідок обстрілу саме з українського боку.

Інший адвокат, Нікколо Бертоліні Клерічі, вказував на свідчення про те, що Марків радив іншим журналістам не їхати до небезпечної зони – це, за його словами, ставить під сумнів ймовірність того, що нацгвардієць умисно міг нашкодити працівникам ЗМІ.

Водночас обвинувачення вимагало визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув’язнення.

Відповідно до аргументів прокурора, старший сержант Нацгвардії України Віталій Марків не вчинив злочину убивства, але солдат інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів. Віталій Марків, перебуваючи на бойовій позиції на горі Карачун, у силу своїх службових обов’язків не міг не знати, по кому буде спрямований вогонь атаки, стверджував головний обвинувачувач Андреа Дзанончеллі.

За його словами, Марків був співучасником злочину, не беручи в ньому безпосередньої участі. Не навівши конкретної аргументації умисного наміру вбивства, прокурор підсумував: «Там убивали журналістів. На цьому крапка».